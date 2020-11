15 minutes. L’arrivée du démocrate Joe Biden à la Maison Blanche ouvrira la porte pour consolider et aplanir les relations extérieures des États-Unis (USA) avec des pays comme l’Espagne. Une administration plus ouverte au dialogue avec les alliés est attendue, et pour cela la opportunités potentielles pour les entreprises espagnoles, qui sont très actifs indépendamment des circonstances politiques, selon les experts.

“Avec Biden un retour au dialogue avec les alliés, au multilatéralisme est attendu“a expliqué Carlota García Encina, chercheur principal à l’Institut royal d’Elcano.” Trump a fait une politique étrangère dé-professionnalisée, le département d’Etat a été vidé, il y a des postes à pourvoir dans les ambassades et maintenant cela va changer “, prédit-il.

Ça oui, Indépendamment du retour à l’Accord de Paris, déjà annoncé par Biden, les experts ne s’attendent pas à de grands changements du jour au lendemain. En fait, ils soulignent qu’il reste à voir “ce que le gouvernement compose et quel poids a l’aile gauche du Parti démocrate”, a déclaré José Antonio Gurpegui, professeur à l’université d’Alcalá de Henares.

“Traditionnellement, les démocrates ont été plus protectionnistes que les républicains”, a noté Garcia Encina. Cependant, alors que “Trump ne distingue pas l’ami de l’ennemi” dans ses batailles commerciales, “Biden sait ce que les alliés lui apportent, surtout la Chine“.

Le président du Conseil hispanique, Daniel Ureña, en convient et estime que Biden “tentera de revenir à une approche multilatérale et de coopération, en particulier avec l’Union européenne (UE), considérant que Trump a détruit les relations étrangères avec ses alliés“.

Le démocrate s’intéresse à une Europe forte, en partie pour vous accompagner dans une fermeté vers la Chine que les États-Unis n’abandonneront pas.

Accord de défense

Cela passera également par une coopération et une appréciation accrues de la part de l’OTAN, que Trump en est venu à mépriser ouvertement. Ceci, à son tour, pourrait faciliter le renouvellement de l’accord bilatéral de défense entre l’Espagne et les États-Unis.

Dans le domaine de la défense, “les relations ont toujours été cordiales”, a déclaré García Encina. Cependant, le renouvellement de l’accord “peut être très complexe et il est plus favorable d’avoir une administration plus ouverte qui croit aux alliés“.

Selon elle, l’Espagne pourrait avoir l’occasion de renforcer la relation si elle renforce les liens en cybersécurité, nouvelles technologies et intelligence artificielle.

Aussi, si le Parti démocrate entre à l’intérieur du pays et parvient à lancer le grand plan d’infrastructure que les États-Unis ont en attente. Ce serait une excellente opportunité pour les entreprises espagnoles ayant une expérience dans des domaines tels que la construction, dans un pays possédant une vaste expérience en matière de financement public-privé.

Précisément, ce vendredi, la ministre des Affaires étrangères, de l’UE et de la Coopération, Arancha González Laya, a avancé que le gouvernement se concentrera sur la diplomatie économique, en plus de la coopération internationale pour répondre à des défis tels que le changement climatique, l’accès à Vaccins COVID-19 et réforme du système commercial mondial.

Pour García Encina, le premier signe de la nouvelle humeur de Biden pourrait être que les États-Unis ont mené une initiative mondiale contre la pandémie. Cependant, les personnes consultées soulignent qu’il existe encore de nombreuses inconnues.

Parti démocrate et héritage espagnol

Ureña, qui à la tête du Conseil hispanique accorde beaucoup d’attention à l’héritage espagnol aux États-Unis et le considère comme un “axe fondamental” de la relation, souligne qu’il a “subi de nombreuses attaques en 2020 et a été injustement mélangé avec la révision de la Le passé de l’Amérique et les conflits raciaux du pays. “

En outre, il souligne que “le Parti démocrate a soutenu la suppression des statues qui reconnaissent l’héritage espagnol”. Pour cette raison, bien que Biden n’ait pas fait de commentaire à ce sujet, il espère qu ‘”il ne se laisse pas manipuler pour ce courant qui cherche à falsifier l’héritage hispanique“.

Reste également à voir quelle attitude le futur gouvernement adoptera dans ses relations extérieures avec les pays ibéro-américains et Dans quelle mesure reprenez-vous la politique de Barack Obama envers Cuba?, en tenant compte du fait que Biden était vice-président de cette administration et qu’il connaît bien la région.

Les personnes consultées affirment qu’elle tentera d’alléger la situation des Cubains mais sans donner des ailes au régime, et la même chose avec les Vénézuéliens. Cependant, ils se souviennent que le rejet de Nicolás Maduro est un consensus bipartisan.

La loi Helms-Burton

Pour les entreprises espagnoles, leur attitude envers la loi Helms-Burton sera importante, après Trump a activé pour la première fois l’application des titres qui permettent des poursuites contre des entreprises qui font des affaires à Cuba. “La politique de Trump a été beaucoup influencée par les intérêts électoraux en Floride, nous devons maintenant voir ce qui se passe”, a déclaré García Encina.

Pour Ureña, “Trump a maintenu une position ferme contre le Venezuela et il faudrait que Biden maintienne également une position ferme dans la défense de la liberté et des droits de l’homme dans la région”.

Un autre facteur à prendre en compte, a ajouté Gurpegui, sera les résultats électoraux dans d’autres pays d’Amérique latine. Des élections présidentielles sont prévues en 2021 au Chili, au Pérou, en Équateur, au Honduras et au Nicaragua et législative en Argentine et au Mexique.

Les observateurs surveillent également l’attitude de Biden dans d’autres lieux, tels que le Moyen-Orient, où Trump a réalisé le “grand succès” de sa politique étrangère avec les accords entre Israël et les Émirats arabes unis et Bahreïn.

“Il y a aussi l’Arabie saoudite bien qu’elle n’apparaisse pas sur la photo, elle permet aux vols entre ces pays de survoler son territoire“, a expliqué le chercheur. Cette question affectera l’attitude vis-à-vis de l’Iran, un domaine où Ureña pense qu’une nouvelle approche des Européens et de l’accord nucléaire pourrait être attendue.”