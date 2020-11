Le président élu Joe Biden présentera officiellement ceux qui constitueront son équipe de la sécurité nationale ce mardi.

Monde de Miami/ Telemundo 51

L’ancien vice-président a choisi l’avocat hispanique Alejandro Mayorkas comme secrétaire à la Sécurité intérieure et Linda Thomas-Greenfield comme ambassadrice auprès des Nations Unies.

Il a également élu le conseiller de longue date Antony Blinken au poste de secrétaire d’État.

Avril Haines, ancienne directrice de la CIA, sera nommée directrice de National Intelligence, la première femme à occuper ce poste. Thomas-Greenfield est noir et Mayorkas est cubano-américain.

Le président élu nommera également Jake Sullivan comme son conseiller à la sécurité nationale. À 43 ans, il sera l’un des plus jeunes conseillers à la sécurité nationale de l’histoire.

Parmi les personnes nommées, l’ancien secrétaire d’État John Kerry pour mener la lutte contre le changement climatique.

Ce sont des “leaders expérimentés, qui savent gérer les moments de crise, qui sont prêts à remplir leur mission dès le premier jour”, a déclaré l’équipe de transition dans un communiqué.

«Ces fonctionnaires commenceront à travailler immédiatement pour reconstruire nos institutions, renouveler et réinventer le leadership américain pour protéger nos citoyens aux niveaux national et international, et pour relever les défis qui définissent notre époque – contre les maladies contagieuses, le terrorisme et la prolifération. nucléaire, cyberattaques et changement climatique », a-t-il ajouté.

Biden devrait également choisir Janet Yellen, nommée par Obama à la tête de la Réserve fédérale, pour occuper le poste de secrétaire au Trésor, la première femme à servir dans l’histoire du pays.

Dans les semaines à venir, Biden pourrait également désigner Michèle Flournoy comme la première femme à la tête du département de la Défense.

Pete Buttigieg, ancien maire de l’Indiana et ancien candidat à la présidence, a également été mentionné pour un poste possible dans diverses agences du Cabinet.

En faisant ses annonces lundi, Biden a poursuivi son intention de nommer des responsables de son administration alors même que le président Donald Trump refusait de reconnaître sa défaite aux élections du 3 novembre, il a plusieurs défis sans fondement dans certains des États cruciaux. du concours et a travaillé à entraver le processus de transition.

Trump a déclaré lundi qu’il avait ordonné à son équipe de coopérer avec la transition, mais avait promis de poursuivre son combat. Il a fait son commentaire après que l’administration des services généraux ait déterminé que Biden était le vainqueur apparent de l’élection, ouvrant la voie au début d’une transition de l’administration Trump à celle du président élu, et permettant à ce dernier de se coordonner avec les agences fédérales concernant son intention de prendre ses fonctions le 20 janvier.

En général, les nominations n’ont pas suscité de grandes réactions au Capitole, où le contrôle du Sénat dépend de deux seconds tours électoraux qui seront décidés en janvier.