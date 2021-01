Le président élu des États-Unis, Joe Biden. . / EPA / Robert Deutsch / Archives

Washington, 15 janvier . .- Le président élu des États-Unis, Joe Biden, a affirmé ce vendredi que le pays continue dans un “hiver très sombre” en raison de la pandémie de covid-19 et a averti que “les choses vont empirer avant de s’améliorer. ”

“Nous sommes toujours dans un hiver très sombre. Les taux d’infection ont augmenté de 34 pour cent et maintenant il y a plus de personnes hospitalisées en raison de covid que jamais”, a déclaré Biden, qui prendra la présidence mercredi prochain pour remplacer Donald Trump.

Le leader démocrate a rappelé que les États-Unis enregistrent une moyenne quotidienne de “entre 3 000 et 4 000 morts alors que nous approchons de la sombre étape de 400 000 morts”.

Selon le décompte indépendant de l’Université Johns Hopkins, les États-Unis restent le pays le plus touché au monde par la pandémie, avec 23,4 millions de cas et 391 098 décès.

Les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ont averti vendredi qu’une variante beaucoup plus contagieuse du coronavirus, identifiée pour la première fois en Grande-Bretagne, pourrait progresser rapidement aux États-Unis et devenir le vecteur dominant des infections d’ici deux mois. .

Ces projections sont particulièrement préoccupantes pour les maisons de soins infirmiers et les hôpitaux, dont beaucoup fonctionnent déjà à leur capacité maximale ou presque.

«Je tiens à souligner que nous sommes profondément préoccupés par le fait que cette souche est plus transmissible et pourrait accélérer les épidémies aux États-Unis dans les semaines à venir», a déclaré Jay Butler, directeur adjoint du CDC pour les maladies infectieuses.

“Nous exhortons les gens à réaliser que la pandémie n’est pas terminée et qu’il n’est en aucun cas temps de jeter l’éponge”, a-t-il ajouté.

Biden, pour sa part, a rappelé des familles qui ont perdu un être cher et a déclaré partager “la frustration que nous ressentons tous” car “presque un an plus tard, nous sommes encore loin de revenir à la normale”.

Le président élu a réitéré que le lancement du vaccin aux États-Unis a été un “échec lamentable”, mais a promis d’atteindre 100 millions de vaccinations dans les 100 premiers jours de son mandat.

«Je suis convaincu que nous pouvons le faire», a-t-il insisté.

Biden a déclaré qu’une fois qu’il prendrait ses fonctions, il travaillerait immédiatement avec les États pour ouvrir les vaccins aux groupes les plus prioritaires et résoudre le problème du manque de distribution qui se produit avec l’ouverture de plus de sites de vaccination.

«Il y a des dizaines de millions de doses de vaccin inutilisées dans un congélateur, tandis que les personnes qui veulent et ont besoin du vaccin ne peuvent pas l’obtenir», a-t-il déclaré.

Il prévoyait qu’après son premier mois au pouvoir, il y aura une centaine de points de vaccination dans tout le pays dans les gymnases des écoles, les stades sportifs ou les centres communautaires, soutenus par le gouvernement fédéral, qui vaccineront des millions de personnes.

Il a également promis la création de cliniques mobiles qui offrent des vaccins aux communautés difficiles à atteindre.

Le président élu a annoncé ce jeudi un plan ambitieux qu’il présentera au Congrès pour renflouer l’économie et freiner l’impact de la pandémie pour laquelle il demandera 1,9 billion de dollars d’allocation budgétaire.