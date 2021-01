Le président élu Joe Biden a proposé vendredi d’étendre les efforts de vaccination aux États-Unis. “Nous n’oublierons personne”, est la promesse du plan de vaccination du président élu, Joe Biden.

Miamimundo / Univision

Ce vendredi, son équipe a présenté une liste de la façon dont elle va procéder, y compris une plus grande ouverture dans le processus de vaccination qu’elle considère comme “très rigide et déroutant” jusqu’à présent.

Selon une compilation d’Univision, voici les points les plus importants:

Cela déclare inclure plus de personnes dans la vaccination: “Nous voyons qu’il y a des doses inutilisées du vaccin dans les réfrigérateurs alors qu’il y a des gens qui veulent se faire vacciner et ne peuvent pas y accéder”, lit-on dans le document. C’est pourquoi il assure que Il comprendra des enseignants, des premiers intervenants, des commis de magasin et toute personne de 65 ans ou plus. Il prévient que cela ne signifie pas qu’ils seront vaccinés immédiatement, mais que comme il y a plus de vaccins, plus de personnes seront vaccinées. De la même manière, il insiste sur le fait qu’ils rechercheront l’équité dans le processus d’intégration des communautés les plus exclues dans les plans sans avoir à payer de leur poche le vaccin.Augmenter le nombre de sites de vaccination– Sachant que tous les États n’ont pas la capacité de mettre en œuvre la vaccination au rythme nécessaire, Biden affirme que les ressources fédérales et le soutien de l’Agence de gestion des urgences (FEMA) seront affectés à l’augmentation des postes de vaccination, même l’ouverture de la vaccination dans des cliniques mobiles et l’accès à la dose dans les pharmacies. Il explique également que des fonctionnaires de la Garde nationale pourraient être déployés pour rendre la distribution et le transport des vaccins plus efficaces.Promouvoir de nouveaux modèles de soins pour les personnes à haut risque: Bien qu’il ne donne pas de détails spécifiques, il inclut les personnes vivant dans la rue, les prisonniers ou ceux qui vivent dans des résidences en raison de certaines conditions particulières.Assurer un approvisionnement solide en fournitures pour la vaccination: s’assure qu’il le fera en maximisant la fabrication des fournitures dans le pays grâce à la Loi sur la production de défense et en donnant la priorité à ceux qui pourraient générer des goulots d’étranglement s’ils étaient rares, comme les seringues, par exemple.Plus de personnel disponible pour administrer les vaccins: quelque chose qu’il considère comme essentiel, il propose donc d’inclure du personnel supplémentaire pour administrer les doses. Il propose que les États fassent preuve de souplesse sur cette question et propose que le gouvernement fédéral fournisse une formation au besoin.