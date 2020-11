WILMINGTON, Delaware, États-Unis (AP) – Dimanche sera la première journée complète de Joe Biden en tant que président élu, avec des décisions clés en matière de personnel à prendre alors que le coronavirus continue de faire rage aux États-Unis.

La période de transition toujours mouvementée de 10 semaines avant le jour de l’ouverture le 20 janvier a été raccourcie par le temps qu’il a fallu pour déterminer le gagnant de l’élection de mardi.

Biden, le deuxième catholique à être élu président, prévoyait d’aller dimanche à l’église Saint-Joseph de Brandywine près de son domicile à Wilmington, comme il le fait presque chaque semaine.

Samedi, Biden a profité de son premier discours national en tant que président élu pour promettre de guérir une nation profondément divisée, déclarant qu’il était temps de «laisser cet âge sombre de diabolisation en Amérique commencer à se terminer». A ceux qui n’ont pas voté pour lui, il a dit: “Donnons-nous une chance”.

Dans le même temps, le président Donald Trump continue d’insister sur le fait que son élection a été volée, signe que les politiques de division qui ont secoué l’Amérique au cours des quatre dernières années sont loin d’être terminées.

“À vous tous qui avez voté pour le président Trump, je comprends la déception”, a déclaré Biden lors d’un cinéma au volant à Wilmington, Delaware. “Il est temps de mettre de côté la rhétorique dure, d’abaisser la température, de se revoir.”

Votre principale tâche de transition devrait être la nomination d’un chef de cabinet. Biden a déclaré au cours de la campagne que son premier appel après son élection serait adressé au Dr Anthony Fauci, le principal spécialiste des maladies infectieuses du pays; mais ses conseillers n’ont pas dit s’ils avaient déjà parlé.

Biden a déclaré samedi qu’il annoncerait lundi un groupe composé de scientifiques et d’experts pour lutter contre le coronavirus. Il a assuré que son plan sera basé sur la science et “sera construit sur la compassion, l’empathie et l’inquiétude”.

La semaine prochaine, l’équipe de transition de Biden commencera à travailler avec les principales agences gouvernementales pour faciliter le transfert. Les équipes collecteront et examineront les informations, les décisions budgétaires et du personnel, les réglementations en attente et d’autres travaux dans les départements pour aider l’équipe de Biden à se préparer à la transition.

Biden était en bonne voie pour remporter le vote populaire de plus de 4 millions, une marge qui pourrait augmenter à mesure que les bulletins de vote continueraient à être comptés.