Joe Biden a promis un changement de politique américaine envers l’Iran, mais a peu de temps pour le faire et peu de marge de manœuvre, car la méfiance de Téhéran est très forte après des années de «pression maximale» sous la présidence de Donald Trump.

Contrairement à il y a quatre ans, la question de l’Iran a été absente de l’élection présidentielle aux États-Unis, et les propositions du président élu Biden en la matière sont assez ambiguës.

L’un à l’autre depuis plus de 40 ans, les relations entre la République islamique et les États-Unis se sont détériorées pendant la présidence Trump, en particulier après le retrait unilatéral de Washington de l’accord international de Vienne sur le programme nucléaire iranien et la restauration de la Sanctions de Washington contre Téhéran en 2018.

Les deux pays étaient également au bord de se battre militairement à deux reprises depuis juin 2019 dans un contexte de fortes tensions dans le Golfe.

L’objectif de Trump de se retirer – forcer l’Iran à signer un nouvel et «meilleur accord nucléaire» – n’a pas été atteint, et la République islamique peut également se vanter de la «résistance» du peuple iranien au «Grand Satan» américain.

“Nous devons changer de cap de toute urgence”, a écrit Biden sur un podium en septembre décrivant la politique iranienne de Trump, qui, selon lui, rapproche l’Iran de la bombe atomique, comme un “échec dangereux”.

– “manière crédible” –

Dans le cadre de l’accord de Vienne, l’Iran a accepté de réduire drastiquement son programme nucléaire en échange d’une réduction des sanctions internationales qui lui ont été imposées.

Mais avec le retour des sanctions américaines, Téhéran s’est depuis mai 2019 affranchi des engagements qu’il avait pris dans l’accord et a augmenté sa production d’uranium légèrement enrichi, mais pas à un niveau permettant une utilisation militaire.

Biden a écrit qu’il adopterait “une voie crédible pour revenir à la diplomatie” avec Téhéran, pour parvenir à un éventuel retour des Etats-Unis à l’accord. Le désormais président élu était le vice-président de Barack Obama lorsque, sous son administration, l’accord international de Vienne sur le programme nucléaire iranien a été signé en 2015.

Cependant, Biden a également promis d’être “dur avec l’Iran”, et assure que le retour de Washington se ferait à la condition que Téhéran “respecte à nouveau rigoureusement ses engagements”.

Ces dernières semaines, les autorités de Téhéran ont réaffirmé qu’il ne leur était pas possible pour les États-Unis de rétablir ce pacte sans avoir auparavant indemnisé l’Iran pour les dommages causés par son retrait et ses sanctions.

– “Erreurs passées” –

Avec Biden, les Etats-Unis ont “une opportunité de corriger leurs erreurs” vis-à-vis de l’Iran, a déclaré le président iranien Hasan Rohani, dont l’élection en 2013 a permis la reprise des négociations nucléaires bloquées depuis huit ans.

Mais la période propice à ce rapprochement est très courte, puisque moins de cinq mois séparent l’inauguration de Biden (20 janvier) de l’élection présidentielle iranienne (18 juin).

Ces élections, après la victoire écrasante des conservateurs hostiles à l’accord de Vienne lors des législatures iraniennes de février, pourraient marquer la fin de l’alliance entre réformateurs et modérés formée autour de Rohani.

Pour Ellie Geranmayeh, du Conseil européen des relations internationales, il appartient aux trois pays européens qui ont signé l’accord de Vienne (Allemagne, France et Grande-Bretagne) d’agir pour que le «dialogue» avec les autres signataires (Iran, Russie et Chine) s’intensifie. ) dans le but de trouver “les paramètres qui permettent un retour des États-Unis” à l’accord.

mj / fév / moi / mars