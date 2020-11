Mise à jour avec les commentaires de Biden, les déclarations de Pompeo, les félicitations des dirigeants mondiaux et du président de la BID, et le changement d’origine /// Wilmington, États-Unis, 10 nov.2020 (.) – Le président élu des États-Unis, Joe Biden, qualifié Le refus du président Donald Trump de reconnaître sa défaite électorale mardi quelque peu «embarrassante», mais l’a minimisé. «Je pense juste que c’est embarrassant, franchement», a déclaré Biden lorsqu’on lui a demandé ce qu’il pensait de l’attitude de Trump sur le résultat de les élections du 3 novembre “Comment puis-je dire cela avec tact? Je ne pense pas que cela aidera l’héritage du président”, a déclaré Biden aux journalistes de son fief de Wilmington, Delaware. Une semaine après les élections, le président républicain reste retranché à la Maison Blanche pour demander le décompte des voix et promouvoir des contestations devant les tribunaux sans preuve significative de la fraude massive qu’il allègue. Mais Biden semble l’ignorer. “Le fait qu’ils ne sont pas disposés à l’admettre. que nous gagnons à ce stade n’a pas de conséquence majeure dans notre planification “, a déclaré Biden, qui travaille déjà à préparer son investiture prévue pour le 20 janvier. Les dirigeants mondiaux, y compris presque tous les alliés de l’Amérique, ont félicité Biden, qui il a obtenu un avantage indiscutable dans les États clés et a recueilli la majorité du vote populaire dans tout le pays. Biden s’est entretenu mardi avec le Premier ministre britannique Boris Johnson; le président français, Emmanuel Macron; la chancelière allemande, Angela Merkel; et le Premier Ministre d’Irlande, Micheal Martin. Lorsqu’on lui a demandé ce qu’il leur avait dit, il a répondu: “Je vous fais savoir que les États-Unis sont de retour. Ce ne sont plus les seuls États-Unis.” Il a également été félicité par le président turc Recep Tayyip Erdogan. – Climat d’intransigeance – La tentative de Trump de s’accrocher au pouvoir consume le magnat, qui se moque souvent publiquement de ses rivaux comme des «perdants». “Nous gagnerons!”, A tweeté le président républicain en majuscules, ajoutant: “Nous faisons de grands progrès. Les résultats commencent à arriver la semaine prochaine. Rendons l’Amérique encore grande!” Dans ce climat d’intransigeance, le secrétaire d’État Mike Pompeo a déclaré lors d’une conférence de presse tendue qu’il se préparait à “une transition en douceur vers une deuxième administration Trump”. Depuis le jour du scrutin, Trump a fait peu d’apparitions publiques et semble avoir écarté les fonctions présidentielles. . Ses seules activités connues en dehors de la Maison Blanche ont été de jouer au golf deux fois ce week-end, après que Biden ait été déclaré vainqueur. Les réunions de renseignement confidentielles, routine pour un président, ont été hors du programme quotidien. Il a également omis de mentionner le pic dramatique des cas de COVID-19 à travers le pays. Et ses conférences de presse quotidiennes, ses entretiens avec Fox News ou ses sessions de questions-réponses impromptues avec des journalistes à la Maison Blanche ont disparu. La seule action présidentielle significative de Trump a été le limogeage brutal du secrétaire à la Défense Mark Esper lundi, également sur Twitter. – “J’ai hâte de parler avec vous” -Biden, qui a gagné avec un nombre record de voix mais reconnaît que près de la moitié de l’électorat a soutenu Trump, évite la confrontation. Mardi, il a déclaré contre toute action en justice pour forcer Trump. d’accepter sa défaite, en disant simplement avec un sourire: “Monsieur le Président, j’ai hâte de parler avec vous.” Il y a exactement quatre ans ce mardi, Trump venait d’obtenir sa victoire surprise sur Hillary Clinton et visitait la Maison Blanche pour la première fois en tant que invité du président démocrate sortant, Barack Obama. Trump, qui a pris ses fonctions avec la promesse de changer les institutions et ce qu’il a appelé «un État profond» qui, selon lui, opère dans l’ombre, a non seulement échoué à respecter cette tradition, mais il bloque l’accès aux ressources et aux fonds prévus par la loi. Ce paquet est contrôlé par la directrice de l’Administration des services généraux, Emily Murphy, qui a été nommée par Trump, mais Biden va de l’avant. Il a déjà installé un groupe de travail pour lutter contre la pandémie de covid-19, une promesse centrale de sa campagne, évalue comment il intégrera son cabinet et prononce un discours pour défendre le plan de soins de santé de l’ère Obama, que Trump a demandé à la Cour suprême. démonter.- Qui vous dira de partir? – Les spéculations abondent à Washington sur qui, le cas échéant, dans le cercle intime de Trump le persuadera finalement de partir. L’ancien président George W. Bush, le seul ex-président républicain vivant, a félicité Biden pour sa victoire. Il a également été accueilli par le président de la Banque interaméricaine de développement (BID), Mauricio Claver-Carone, qui est arrivé au pouvoir après avoir été le principal conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche dans l’hémisphère occidental, mais ce sont des cas inhabituels dans un parti dominé par le Lundi, le leader républicain au Congrès, le sénateur Mitch McConnell, a déclaré que Trump était “à 100% dans son droit” d’aller au tribunal. Mais l’avantage du démocrate dans plusieurs États clés est insurmontable et ne semblerait pas changer même si les poursuites judiciaires devaient prospérer. Trump a toutefois ajouté une nouvelle arme potentielle à sa croisade contre les résultats lundi, lorsque son procureur général, Bill Barr, a accepté. autoriser des enquêtes sur des «allégations spécifiques» de fraude. Bien que Barr ait averti que “des allégations trompeuses, spéculatives, fantaisistes ou invraisemblables ne devraient pas servir de base pour ouvrir des enquêtes fédérales”, son intervention inhabituelle dans le différend a fait craindre que Trump ne recule. Le juge Richard Pilger a démissionné en signe de protestation. sms / annonce ———————————————– ————–