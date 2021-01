15 minutes. Le président américain Joe Biden a signé mercredi des décrets pour ramener les États-Unis à l’Accord de Paris contre le changement climatique et empêcher leur départ de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), ce qui implique la révocation de deux des mesures plus controversé de son prédécesseur, Donald Trump.

En présence de la presse et assis dans le bureau ovale tout en portant un masque, Biden a signé les 3 premiers décrets sur 17: le premier à demander aux Américains de porter des masques sur toutes les propriétés fédérales, le second à aider communautés marginalisées et le troisième à renvoyer les États-Unis à l’Accord de Paris.

“Ce troisième que je vais signer pendant que tout le monde est ici est la promesse que nous allons rejoindre l’Accord de Paris sur le climat à partir d’aujourd’hui”, a déclaré Biden aux journalistes.

Ce décret sert à réaffirmer l’attachement de Washington à l’Accord de Paris, dont les États-Unis se sont officiellement retirés le 4 novembre de l’année dernière.

Trump a ordonné le retrait de son pays de l’Accord de Paris en juin 2017 et, au cours de son mandat, a annulé des dizaines de réglementations environnementales.

Biden a comparu devant la presse dans le bureau ovale avec une pile de dossiers bleus qui, a-t-il expliqué, contenaient les 17 décrets qu’il prévoyait de signer.

Un responsable de la Maison Blanche a confirmé au New York Times que le président avait déjà signé tous ces décrets. Cependant, devant la presse, il n’en a signé que trois.

Les États-Unis resteront à l’OMS

Parmi les mesures adoptées figure, comme son équipe l’a déjà avancé, un décret pour empêcher son pays de quitter l’OMS.

Trump a commencé ce processus en juillet de l’année dernière et il devait entrer en vigueur un an plus tard, le même mois de 2021.

De plus, en avril dernier, Trump a temporairement gelé les fonds que les États-Unis versent à l’OMS. Ceci en accusant cet organe d’être “biaisé” en faveur de la Chine. Aussi d’avoir mal géré l’urgence sanitaire du COVID-19.

Pendant la campagne électorale, Biden a défendu la nécessité d’écouter les scientifiques et les experts de l’OMS pour arrêter la pandémie.

De plus, il a souligné l’importance de porter des masques et d’augmenter la capacité des États-Unis à vacciner contre le virus et à effectuer des tests pour le détecter.

Cependant, Biden a un pouvoir limité pour faire face à la pandémie. C’est parce que les gouverneurs des États sont ceux qui ont les plus grands pouvoirs dans le domaine de la santé.

Le nouveau président, cependant, a marqué des différences avec Trump en décidant que son premier décret servirait à obliger les Américains à porter des masques et à se conformer aux mesures de distanciation sociale.