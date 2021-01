Des membres de la Garde nationale au Capitole des États-Unis à Washington, DC, États-Unis, le mardi 19 janvier 2021. Le président élu Joe Biden devrait arriver à Washington mardi, la veille de son investiture, dans le contexte habituel de célébrations et courtoisie politique remplacées par un verrouillage militaire. Photographe: Graeme Sloan / Bloomberg

(Bloomberg) – Joe Biden prêtera serment en tant que 46e président américain mercredi lors d’une cérémonie inaugurale qui se déroulera sous haute sécurité après des semaines de tumulte et de troubles alimentés par Donald Trump.

Biden prêtera serment à midi sur les marches du Capitole américain, plaidant pour l’unité nationale depuis l’endroit même qui a été envahi par les partisans de Trump il y a à peine deux semaines dans une tentative meurtrière de faire dérailler le transfert du pouvoir.

L’événement – sur le thème «America United» – sera presque dépourvu de la pompe habituelle qui entoure une inauguration présidentielle, car les récentes violences et la pandémie de coronavirus en cours empêchent tout grand rassemblement. Au lieu d’une foule de partisans envahissant le National Mall, Biden verra des milliers de soldats de la Garde nationale et des barricades – un sombre rappel de la profonde fracture nationale qu’il veut réparer.

Dans son discours après son assermentation, Biden demandera aux Américains de rassembler le pays pendant une crise sans précédent, selon des conseillers du président élu qui ont demandé à ne pas être identifié avant le discours. Il demandera à chaque citoyen de relever ce que les conseillers ont appelé un défi extraordinaire auquel la nation est confrontée, dans un discours qui, selon eux, serait construit autour du thème de l’unité.

L’adresse durera de 20 à 30 minutes, selon une personne familière du dossier qui a également demandé à ne pas être identifiée.

L’omission la plus flagrante des événements sera Trump lui-même. Il est le premier président de l’histoire moderne à sauter l’investiture de son successeur. Trump n’a jamais admis avoir perdu les élections et, depuis qu’il a incité à l’émeute du 6 janvier au Capitole, n’a pas fait grand-chose pour apaiser les tensions à travers le pays alors que des menaces de violence contre des dirigeants élus, des bâtiments fédéraux et des capitales d’État ont fait surface.

Trump prévoit de s’envoler pour la Floride mercredi matin avant la cérémonie.

«Ce fut la transition la plus tendue et la plus controversée depuis l’ère de l’après-guerre civile», a déclaré Brandon Rottinghaus, professeur de politique à l’université de Houston. «Le système politique s’attend à ce qu’il y ait une transition en douceur et un minimum de frictions. Nous avons évidemment vu cela brisé. “

Après la célébration du mur, un embouteillage sur Capitol Hill attend Biden et le nouveau vice-président Kamala Harris. Ils sont confrontés à des combats pour confirmer les membres du Cabinet et à des marchandages sur un nouveau programme d’aide aux coronavirus que Biden veut adopter dans les semaines. Le procès en suspens au Sénat pour la destitution de Trump est imminent, cependant, un événement chargé qui promet de compliquer tous les efforts de coopération bipartite et de consommer du temps et de l’énergie des législateurs.

La plus grande tâche de Biden est plus fondamentale: éloigner les États-Unis du bord de la rupture et les ramener vers une ère de bipartisme qui semble perdue depuis longtemps. Son succès dépend en partie du fait que le Parti républicain reste fidèle à Trump ou adopte une position plus conciliante après son départ. Certaines personnalités républicaines – dont le vice-président sortant Mike Pence et l’ancien président George W. Bush – assisteront à l’assermentation de Biden malgré l’absence de Trump.

Ville dans Lockdown

L’inauguration aura lieu avec une grande partie de Washington en lock-out, y compris des restrictions sur les transports en commun et des dizaines de points de contrôle et de barricades entourant le cœur de la ville.

Biden commencera la journée confortablement installé au cœur du périmètre de sécurité de Blair House, en face de la Maison Blanche et généralement la résidence des dignitaires étrangers en visite.

Il assistera à un service de prière à la cathédrale Saint-Matthieu avec les dirigeants du Congrès des deux partis, un clin d’œil du deuxième président catholique du pays à son premier, John F.Kennedy, dont les funérailles ont eu lieu à la cathédrale après son assassinat en 1963.

Lors de la cérémonie de prestation de serment, le père Leo O’Donovan, un prêtre catholique jésuite qui est un ami de Biden, offrira l’invocation. Lady Gaga chantera l’hymne national tandis que Jennifer Lopez et Garth Brooks se produiront également. “Ce n’est pas une déclaration politique, c’est une déclaration d’unité”, a déclaré Brooks aux journalistes lors d’une conférence téléphonique organisée par la transition de Biden.

Andrea Hall, présidente de la section locale 3920 de l’Association internationale des pompiers et première femme afro-américaine promue au grade de capitaine des pompiers de l’histoire de son département, récitera le serment d’allégeance.

Pourtant, grâce à Trump, bon nombre des traditions inaugurales qui sont essentielles pour renforcer les normes démocratiques américaines seront absentes, a déclaré Barbara Perry, directrice des études présidentielles au Miller Center de l’Université de Virginie.

Trump «a déjà détruit cela en – il y a presque deux semaines maintenant – fomentant l’insurrection contre le Capitole», a déclaré Perry. L’administration de Biden doit maintenant “reprendre notre système constitutionnel, reprendre notre république démocratique, récupérer autant de traditions que possible”.

Assermentation à midi

Biden et Harris seront assermentés à midi. Harris, qui deviendra à la fois la première femme et la première personne de couleur à occuper ce poste, sera assermentée par la juge de la Cour suprême Sonia Sotomayor, la première Latina à la haute cour.

Après son assermentation, Biden prononcera son discours inaugural, exposant sa vision pour vaincre la pandémie et unifier la nation. Les deux dirigeants participeront ensuite à une «passe en revue» avec des militaires.

Biden et Harris assisteront plus tard à une cérémonie de dépôt de gerbes au cimetière national d’Arlington, en Virginie voisine, accompagnés de Bush ainsi que des anciens présidents Barack Obama et Bill Clinton. Trump devrait être en Floride d’ici là. L’équipe d’inauguration de Biden a ajouté la cérémonie dans le but de souligner son message d’unité.

Biden effectuera ensuite un voyage de cérémonie escorté par des membres de l’armée de la 15e rue à la Maison Blanche – une procession considérablement plus courte que d’habitude. Les présidents passent généralement du Capitole à la Maison Blanche. Au lieu de cela, l’arrivée de Biden sera suivie d’une «parade virtuelle à travers l’Amérique». L’inauguration consiste également à diffuser en direct des parties de la journée spécialement destinées aux enfants.

Le comité inaugural organisera également une émission spéciale aux heures de grande écoute, animée par Tom Hanks, et présentant des discours de Biden et Harris ainsi que des apparitions d’artistes tels que Bruce Springsteen, John Legend, Katy Perry et Demi Lovato.

Biden prévoit de signer immédiatement au moins 15 actions exécutives mercredi après-midi, y compris des ordres pour rejoindre l’Accord de Paris sur le climat, prolonger une pause sur les paiements des prêts étudiants et annuler les restrictions de voyage de Trump dans les pays à majorité musulmane.

Mais une inconnue majeure plane sur la journée: Trump, qui prévoit d’organiser un événement d’adieu pour lui-même à Joint Base Andrews mercredi avant de partir pour la Floride. Il a publié mardi un discours d’adieu par vidéo et on ne sait pas ce qu’il dira avant de quitter Washington.