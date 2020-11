Le président élu américain Joe Biden sourit lorsqu’on lui demande s’il a déjà parlé avec le président américain Donald Trump alors qu’il affronte des journalistes lors d’une brève conférence de presse à Wilmington, Delaware, États-Unis. 10 novembre 2020. REUTERS / Jonathan Ernst

Par Andy Sullivan

WASHINGTON, 11 novembre (.) – Le président élu Joe Biden doit tenir d’autres réunions mercredi pour jeter les bases de sa nouvelle administration, tandis que le président Donald Trump poursuit sa vague de poursuites judiciaires pour contester les résultats des élections. dans un effort pour conserver le pouvoir.

Les allégations non fondées de Trump de fraude électorale ont eu jusqu’à présent peu d’impact. Son équipe de campagne a déclaré mardi qu’elle prévoyait de déposer une plainte dans le Michigan pour empêcher l’État de certifier les résultats, un jour après avoir déposé une mesure similaire dans l’État de Pennsylvanie.

Les juges ont jusqu’à présent rejeté les poursuites judiciaires imposées au Michigan et en Géorgie par la campagne Trump, et les experts juridiques affirment que ce litige a peu de chances de changer le résultat des élections du 3 novembre.

Trump a subi un autre revers possible mardi lorsque les démocrates ont déclaré qu’un employé du service postal, qui affirmait avoir été témoin d’une falsification de scrutin en Pennsylvanie, avait rétracté ses affirmations.

Quatre-vingt pour cent des Américains, dont la moitié des républicains, considèrent Biden comme le vainqueur légitime, selon un sondage . / Ipsos publié mardi.

Biden prévoit de rencontrer ses conseillers mercredi, qui l’aideront à se préparer à prendre ses fonctions le 20 janvier 2021.

Le président élu a fait appel à des experts de la finance, du commerce et de la réglementation bancaire pour son équipe de transition, allant des plus grands poids lourds du côté démocrate à des militants plus progressistes, reflétant le débat actuel au sein du parti sur la manière de lutter contre le changement climatique. , inégalité de richesse et autres problèmes.

Biden a obtenu la présidence samedi après que les chaînes de télévision ont conclu qu’il avait gagné en Pennsylvanie et au Nevada, lui donnant 279 votes au collège électoral, plus que les 270 nécessaires pour prendre la Maison Blanche.

Le résultat est encore indécis dans plusieurs états. Trump a l’avantage en Caroline du Nord avec 50,0% contre 48,7%, tandis que Biden a un avantage en Géorgie avec 49,5% contre 49,2% et en Arizona, avec 49,4% contre à 49,0% de Trump, selon Edison Research.

(Informations d’Andy Sullivan; informations supplémentaires de Jan Wolfe et Jeff Mason; édité par Noeleen Walder et Lincoln Feast.)