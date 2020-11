PHOTO DE DOSSIER: candidat démocrate à la présidentielle et ancien vice-président Joe Biden lors d’une apparition à Wilmington, Delaware, États-Unis, le 4 septembre 2020. REUTERS / Kevin Lamarque / File photo

Par Will Dunham

WASHINGTON, 7 novembre (.) – Joe Biden, qui fait partie de l’inventaire politique américain depuis un demi-siècle en tant que sénateur et vice-président, a terminé une longue montée au sommet de la montagne politique qui a inclus deux tentatives infructueuses pour atteindre la présidence en battant au président Donald Trump.

Lorsqu’il entrera à la Maison Blanche le 20 janvier, Biden, à 78 ans, sera la personne la plus âgée à être investie comme président du pays.

Le démocrate du Delaware s’est inspiré de son expérience politique lors d’une campagne amère et polarisée, se présentant comme un leader éprouvé capable de guérir une nation battue par la pandémie de coronavirus et d’assurer la stabilité après les troubles de la présidence Trump.

“Avec l’âge vient un peu de sagesse”, a-t-il déclaré avant la clôture des urnes mardi.

Edison Research et les principaux réseaux de télévision aux États-Unis ont projeté samedi la victoire de Biden sur le républicain Trump. Trump a intensifié ses attaques sans fondement contre le processus de vote ces derniers jours, affirmant sans preuve qu’il «volait» l’élection.

Trump s’est moqué de lui comme d’un “endormi” et a déclaré que sa capacité mentale était altérée, tandis que les alliés du président sortant ont tenté de dépeindre Biden comme sénile.

Trump, 74 ans, était la personne la plus âgée à prendre ses fonctions lorsqu’il a prêté serment à 70 ans en 2017.

Biden a cherché en vain la nomination présidentielle démocrate en 1988 et 2008 avant d’obtenir finalement la bénédiction de son parti cette année, avec un fort soutien parmi les électeurs noirs.

En acceptant la nomination présidentielle démocrate en août, Biden a mis l’accent sur la compassion et la décence, essayant d’établir un contraste avec le belliqueux Trump.

«Je serai un allié de la lumière», dit Biden, «pas de l’obscurité».

Il apporte à sa carrière un mélange de milieu ouvrier, d’expérience en politique étrangère et d’une histoire de vie passionnante marquée par une tragédie familiale – la perte de sa première femme et de sa fille dans un accident de voiture et d’un fils du cancer.

Biden est venu à Washington en tant que jeune parvenu. Il a été élu en 1972 à 29 ans au Sénat du Delaware et y a servi pendant 36 ans avant de servir de 2009 à 2017 en tant que vice-président de Barack Obama, le premier président noir du pays.

Après avoir été vice-président, Biden a choisi de ne pas se présenter à la présidence en 2016, lors d’une élection au cours de laquelle Trump a battu la démocrate Hillary Clinton. Lorsque Biden a annoncé sa candidature en avril 2019, il a visé directement Trump.

“Nous sommes dans une bataille pour l’âme de cette nation”, a déclaré Biden, ajoutant que si Trump était réélu, “cela modifierait pour toujours et fondamentalement le caractère de ce pays, qui est qui nous sommes, et je ne peux pas rester là et voir cela. ça arrive. “

Biden a choisi la sénatrice Kamala Harris – dont le père est un immigrant de la Jamaïque et sa mère de l’Inde – comme sa vice-présidente, faisant d’elle la première femme noire et la première personne d’origine asiatique dans une candidature au parti majoritaire aux États-Unis. . À 56 ans, Harris est une génération plus jeune que Biden.

UN RÉSOLVEUR DE PROBLÈMES

Trump a tenté de désavantager l’expérience de Biden, le dénonçant en tant que politicien de carrière et affirmant que Biden deviendrait une marionnette de la «gauche radicale» du Parti démocrate.

La pandémie de coronavirus était au centre du débat de la campagne. Biden a accusé Trump de s’être rendu à la crise de la santé publique, affirmant que le président avait paniqué et avait tenté de souhaiter que le virus disparaisse plutôt que de faire le travail acharné nécessaire pour le maîtriser, laissant l’économie en ruine et des millions de personnes. au chômage.

Trump, qui a été hospitalisé pendant trois jours après avoir contracté le COVID-19, s’est moqué de Biden pour avoir fréquemment porté un masque pour se protéger de la propagation de l’agent pathogène.

L’effort de Trump pour brouiller Biden a abouti à la destitution du président à la Chambre des représentants contrôlée par les démocrates en décembre 2019. Les deux articles de destitution – abus de pouvoir et obstruction au Congrès – découlaient de La demande de Trump à l’Ukraine d’enquêter sur Biden et son fils Hunter sur des allégations de corruption non fondées.

En février, le Sénat, contrôlé par les compatriotes républicains de Trump, l’a innocenté après avoir refusé d’appeler des témoins.

Les agences de renseignement américaines et le directeur du FBI ont conclu cette année que la Russie, après s’être ingérée dans les élections de 2016 pour nuire à Clinton, menait une campagne pour dénigrer Biden et augmenter ses chances de réélection. Trump, en même temps qu’il faisait la promotion de l’ivraie aux États-Unis.

Les deux précédentes campagnes présidentielles de Biden ne se sont pas bien déroulées. Il s’est retiré de la course de 1988 après avoir été accusé d’avoir plagié certaines lignes du discours du chef du parti travailliste britannique Neil Kinnock. En 2008, il a eu peu de soutien et s’est retiré, mais a ensuite été sélectionné comme colistier d’Obama.

Sous Obama, Biden a servi de médiateur sur la guerre, les questions étrangères et nationales telles que le contrôle des armes à feu et la politique fiscale.

Obama n’a pas toujours suivi les conseils de Biden. Obama a donné le feu vert pour le raid de 2011 au Pakistan qui a tué le chef d’Al-Qaïda Oussama ben Laden, malgré l’avertissement de Biden selon lequel c’était trop risqué.

Biden parle ouvertement des tragédies de sa famille, y compris l’accident de voiture de 1972 dans lequel sa première femme, Neilia, et leur fille de 13 mois, Naomi, sont décédées des semaines après son élection au sénateur.

Elle a failli abandonner sa carrière politique pour s’occuper de ses deux jeunes enfants qui ont survécu à l’accident, mais elle a persisté et a voyagé en train du Delaware à Washington pour éviter de déraciner les enfants.

En 2015, son fils Joseph “Beau” Biden III, un vétéran de la guerre en Irak qui avait été procureur général du Delaware, est décédé d’un cancer du cerveau à l’âge de 46 ans. Un autre fils, Hunter, a eu des problèmes de drogue à l’âge adulte.

Biden lui-même avait un problème de santé en 1988 lorsqu’il a souffert de deux anévrismes cérébraux.

POUVOIRS DES TRAVAILLEURS

Biden, l’aîné de quatre frères et sœurs, est né dans la ville ouvrière de Scranton, en Pennsylvanie. Sa famille a ensuite déménagé au Delaware. Biden a surmonté le bégaiement de son enfant en récitant des passages de poésie devant un miroir.

Il était pratiquement un novice en politique – à peine deux ans dans un conseil de comté du Delaware – quand, en 1972, il est devenu le cinquième plus jeune sénateur élu de l’histoire des États-Unis.

Malgré des années d’hostilités partisanes à Washington, Biden a continué à croire au bipartisme. Pendant son séjour au Sénat, Biden était connu pour ses relations de travail étroites avec certains de ses collègues de l’autre côté. Plusieurs républicains mécontents, y compris d’anciens représentants du gouvernement et d’anciens législateurs, alarmés par la présidence Trump, ont soutenu Biden.

Il a également préconisé un rôle pour les États-Unis en tant que leader sur la scène mondiale à un moment où Trump abandonnait les accords internationaux et exaspérait ses anciens alliés étrangers.

L’une des réalisations de Biden en tant que sénateur a été de contribuer à l’adoption de la loi sur la violence contre les femmes en 1994 pour protéger les victimes de la criminalité domestique.

Au Sénat, Biden s’est spécialisé dans les affaires internationales et a ensuite présidé la commission des relations étrangères. Il a voté pour autoriser l’invasion de l’Irak en 2003 avant de devenir un critique de la gestion de la guerre par le président républicain George W. Bush.

(Information de Will Dunham; édité en espagnol par Javier López de Lérida et Tomás Cobos)