Le président élu américain Joe Biden a franchi mercredi soir une nouvelle étape dans sa transition malgré le refus de Donald Trump de concéder sa défaite, nommant un conseiller démocrate chevronné à la tête de son futur cabinet, son première élection publique pour son équipe à la Maison Blanche.

Biden a choisi Ron Klain, 59 ans, qui était son chef de cabinet lorsqu’il était vice-président, et a reconnu que les deux avaient une route ardue devant eux dans la lutte contre la pandémie de coronavirus et la guérison des blessures d’un pays profondément divisé.

«Sa vaste et vaste expérience et sa capacité à travailler avec des personnes de tous les horizons politiques sont précisément ce dont j’ai besoin chez un chef de cabinet de la Maison Blanche alors que nous affrontons cette période de crise et que nous rassemblons notre pays», a déclaré Biden.

“Ron m’a été indispensable pendant les nombreuses années où nous avons travaillé ensemble”, a déclaré Biden dans un communiqué faisant référence à Klain, qui était chef de cabinet lorsqu’il était vice-président.

Dans le même communiqué publié par l’équipe de transition du président élu, Klain a déclaré que c’était “l’honneur d’une vie” d’être nommé chef de cabinet de Biden.

“J’ai hâte de l’aider, lui et le vice-président élu, à bâtir une équipe talentueuse et diversifiée pour servir à la Maison Blanche, alors que nous abordons leur ambitieux programme de changement et cherchons à guérir les divisions dans notre pays”, a déclaré Klain.

L’élection de Klain a reçu les éloges des démocrates.

La sénatrice démocrate Elizabeth Warren a déclaré que Klain était un “excellent choix” pour le poste de chef de cabinet car “il comprend l’ampleur de la crise économique et sanitaire et a l’expérience nécessaire pour diriger cette nouvelle administration dans le processus”.

– 11 novembre sans voiture –

Après que les principaux médias aient annoncé sa victoire à l’élection présidentielle samedi, Biden s’est adressé à la nation, a créé un groupe de travail sur les coronavirus, s’est entretenu avec des dirigeants mondiaux, y compris certains des principaux alliés de Trump. , et a commencé à examiner les membres potentiels de son cabinet.

Mercredi, il a reçu les félicitations téléphoniques des premiers ministres australiens Scott Morrison et japonais Yoshihide Suga, ainsi que du président sud-coréen Moon Jae-in.

Trump, qui déteste les «perdants», refuse d’admettre sa défaite et a lancé une bataille juridique dans l’espoir de renverser le résultat des élections, une décision qualifiée «d’embarrassante» par Biden mardi.

Suivant la ligne du président de ne pas reconnaître la victoire de Biden, un responsable clé de l’administration Trump empêche le financement et la coopération pour l’équipe de transition.

L’annonce par le chef du futur cabinet de la Maison Blanche a été faite à l’issue d’une journée marquée par les commémorations du 11 novembre que Biden et Trump ont faites séparément, en contraste avec l’unité qui caractérise la célébration de la Journée des anciens combattants.

Trump a visité le cimetière national d’Arlington près de Washington, où il a exécuté une couronne sur la tombe du soldat inconnu, tandis que Biden a assisté à une cérémonie au mémorial de la guerre de Corée à Philadelphie.

Comme d’habitude depuis le jour du scrutin, Trump a commencé sa journée sur son canal de communication préféré, Twitter, pour continuer à porter des accusations de fraude électorale sans aucune preuve concrète.

Trump maintient jusqu’à présent le soutien des principales voix du Parti républicain, qui préconisent que tous les recours juridiques soient réduits avant d’admettre sa défaite. Mais certains républicains commencent à demander au président de reconnaître la victoire de Biden.

bur-st-jm-bfm / mjs / ybl / am / dga / erl