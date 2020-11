Alexander Lukashenko en octobre 2020

Alexandr Lukashenko a exprimé pour la première fois vendredi sa volonté de quitter le pouvoir en Biélorussie, assurant qu’il le fera “une fois qu’une nouvelle Constitution entrera en vigueur”. Cela a été rapporté par l’agence de presse d’Etat BelTA, qui à son tour a indiqué que les déclarations avaient eu lieu dans le cadre d’une visite dans un hôpital de la capitale, Minsk. “Je ne vais pas modeler la Constitution en fonction de mes besoins”, a-t-il déclaré. Cependant, il n’a pas précisé quand cet événement aura lieu.

Loukachenko a montré sa volonté de réformer la Magna Carta du pays, sous la pression des manifestations massives contre lui qui ont eu lieu régulièrement depuis les élections présidentielles d’août, lorsqu’il a été proclamé vainqueur malgré le fait que l’opposition et la grande majorité de la communauté internationale ont conclu qu’il y a eu fraude.

En fait, ni les États-Unis ni l’Union européenne n’ont reconnu sa victoire et, en octobre, le bloc supranational a accepté d’imposer des sanctions contre lui et 40 autres hauts fonctionnaires pour leur rôle dans les élections et la répression des manifestations qui ont suivi. Les sanctions comprennent le gel des avoirs dans l’UE et l’interdiction d’entrer sur le territoire de l’UE.

Le haut représentant de l’UE pour la politique étrangère, Josep Borrell, a réagi aux déclarations de vendredi et a exhorté Loukachenko à honorer ses paroles et à ouvrir un dialogue national pour trouver une issue à la crise. «Il a annoncé beaucoup de choses mais l’important, ce sont les résultats. La position de l’UE est claire et a été exprimée à de nombreuses reprises depuis août: nous attendons avec impatience un dialogue national large et inclusif », a-t-il déclaré.

Il a également évoqué la nécessité de libérer les personnes détenues lors des manifestations pacifiques et de la tenue de nouvelles élections, comme il l’espère depuis Minsk. Aux élections d’août, le réputé “dernier dictateur d’Europe” a assuré qu’il avait été réélu avec 80,1% des voix. L’opposition, dirigée par la candidate Svetlana Thikanovskaya, a rejeté les résultats et a appelé à des manifestations massives. En raison de la répression et des menaces reçues, Thikanovskaya et la plupart des dirigeants de l’opposition ont quitté le pays.

La Russie, nation avec laquelle Loukachenko a entretenu des tensions mais qui est devenue son principal allié après les élections, a garanti son maintien au pouvoir, mais a également récemment soutenu les appels à une réforme constitutionnelle.

Ce jeudi, lors d’une visite à Minsk, le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a déclaré: “Bien sûr, nous avons intérêt à ce que la situation soit calme, stable et nous pensons que la réforme constitutionnelle initiée par les dirigeants du pays y contribuerait.”

La procédure d’amendement constitutionnel a commencé après les élections controversées du 9 août. Bien que la chambre basse du Parlement ait commencé le 2 octobre à accepter des propositions de modification de la Magna Carta, l’opposition a refusé de participer à ce mécanisme et a exigé la tenue de nouvelles élections.

Actualités en développement …