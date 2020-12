23/09/2020 Manifestations contre Alexandre Loukachenko à Minsk, Biélorussie EUROPE POLITIQUE BELARUS PAVLO GONCHAR / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO

MADRID, 15 ANS (EUROPA PRESS)

L’organisation biélorusse des droits de l’homme Viasna a fait état d’au moins 194 détenus lors des nouvelles manifestations organisées ce dimanche dans tout le pays pour exiger, une fois de plus, la démission du président, Alexander Lukashenko, accusé par l’opposition de truquer les élections d’août. .

Comme chaque dimanche depuis les élections controversées, des milliers de personnes sont revenues descendre dans les rues de la capitale, se concentrant dans les quartiers pour tenter de marcher vers le centre, malgré l’opposition des forces de sécurité qui utilisent la violence pour dissoudre les manifestations pacifiques mais non autorisé et détenir des centaines de personnes.

Ce dimanche, des images des manifestations ont été à nouveau diffusées via l’application de messagerie Telegram dans laquelle les manifestants et le drapeau blanc et rouge sont réintégrés après la chute du régime communiste et en vigueur jusqu’en 1995.

La chef de l’opposition, Svetlana Tijanovskaya, a souligné depuis son exil que la manifestation faisait désormais partie de la vie quotidienne des gens malgré les violences policières. “Il en sera ainsi jusqu’à la victoire”, a déclaré Tijanovskaya dans des déclarations recueillies par l’agence DPA dans lesquelles il a salué ces manifestations.

La Biélorussie est le théâtre de manifestations depuis le 9 août contre les résultats des élections présidentielles qui ont revalidé un nouveau mandat pour l’actuel président.

Les manifestations sont marquées par des violences policières, selon les ONG, qui dénoncent les forces de sécurité pour l’utilisation de gaz lacrymogène, de balles en caoutchouc et d’autres mesures pour disperser les manifestants.

Les autorités affirment que les manifestations sont contrôlées par des forces extérieures et accusent les pays occidentaux et les États-Unis d’ingérence dans les affaires intérieures du pays.