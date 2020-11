15 minutes. Le président des États-Unis (USA), Donald Trump, a affirmé ce samedi qu’il aimait New York, mais qu’il ne lui enverrait pas les premiers lots de vaccins contre le COVID-19 par son gouverneur, Andrew Cuomo.

“J’ADORE NEW YORK! Comme tout le monde le sait, l’administration Trump a produit un excellent VACCIN sûr beaucoup plus tôt que prévu. Une autre administration aurait pris 5 ans. Le problème est que le gouverneur de New York, Cuomo, a déclaré qu’il tarderait à l’utiliser, et d’autres États le VEULENT MAINTENANT. »Le président l’a écrit dans un fil de tweets.

«Nous ne pouvons pas perdre de temps et nous ne pouvons donner le vaccin qu’aux États qui l’utilisent immédiatement. D’où le retard à New York. De nombreuses vies seront sauvées, mais nous sommes préparés pour quand elles le seront (à New York). Arrêtez de faire de la politique! », A déclaré le président.

…. Nous ne pouvons pas perdre de temps et ne pouvons donner qu’aux États qui utiliseront le vaccin immédiatement. Par conséquent, le retard de New York. Beaucoup de vies doivent être sauvées, mais nous sommes prêts quand elles le seront. Arrêtez de faire de la politique! – Donald J.Trump (@realDonaldTrump) 14 novembre 2020

Vendredi, Trump a menacé de ne pas distribuer les premiers lots de vaccins COVID-19 à New York pour Cuomo. Le gouverneur a été l’un des plus grands critiques de la gestion de la pandémie par son administration.

“Le Gouverneur Cuomo devra nous dire quand il sera prêt car sinon nous ne pourrons pas le livrer à un État qui ne le donnera pas à son peuple immédiatement.” C’est ainsi que Trump l’a affirmé dans une intervention dans la roseraie de la Maison Blanche, la première en 8 jours et après que les projections médiatiques aient donné la victoire aux élections présidentielles du 3 novembre au démocrate Joe Biden.

Trump a ajouté que Cuomo “ne fait pas confiance à la provenance du vaccin. Ceux-ci proviennent des plus grandes entreprises du monde, des plus grands laboratoires du mondeMais il ne fait pas confiance au fait que ce soit la Maison Blanche, cette administration, donc nous ne le céderons pas à New York tant que nous n’aurons pas l’autorisation de le faire, et cela me fait mal de le dire. “

Ce que Cuomo a répondu

Peu de temps après, Cuomo lui-même a répondu dans des déclarations à la chaîne de télévision MSNBC que ce que Trump avait dit “n’est pas vrai. Surprise, surprise”.

“J’ai été un opposant ouvert à de nombreuses politiques de Trump au cours des 4 dernières années», a déclaré le gouverneur de New York. En outre, il a rappelé que le président avait perdu de loin les élections dans son État et qu’il faisait l’objet d’une enquête à New York pour fraude fiscale.

New York a été, dans les premiers mois, l’épicentre de la pandémie aux États-Unis. Bien que le nombre de cas se soit multiplié dans plusieurs États au fil de l’année, il s’agit toujours du premier nombre de morts, 33 993, selon l’Université Johns Hopkins.

Ces dernières semaines, Cuomo avait annoncé que les responsables de l’État examineraient le futur vaccin COVID-19 et conseilleraient aux New Yorkais de ne pas se faire vacciner tant que les autorités de New York n’auraient pas terminé le processus.