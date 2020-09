Une orientation vers notre numéro spécial

Quelques années après la publication du premier numéro de ce magazine, un charpentier du New Jersey a trouvé des traces d’or dans l’American River en Californie, déclenchant une ruée vers l’or dans laquelle quelque 100 000 prospecteurs ont inondé la Sierra Nevada à la recherche de leur fortune. Rufus Porter, inventeur, muraliste et fondateur de ce magazine, a vu une opportunité différente de celle du 49er moyen. Il voulait transporter des passagers payants de la côte Est à la Californie via un dirigeable à hydrogène, un énorme vaisseau qui ferait le voyage en trois jours. Ce plan n’a jamais décollé. Scientific American, cependant, est toujours aussi fort.

SciAm a souffert en partie à cause de l’auto-évaluation et de la réinvention continuelles. Dans cet esprit, nous avons décidé d’utiliser ce numéro anniversaire pour jeter un regard critique sur notre passé, en analysant les façons changeantes dont nous avons parlé de la science («Le langage de la science») et en creusant et en s’appropriant certaines des plus matériel flagrant que nous avons imprimé («Reckoning with Our Mistakes»). Nous avons choisi de raconter quelques-unes des histoires les plus divertissantes de notre histoire, comme la fois où Hans Bethe a écrit un article pour nous sur la bombe à hydrogène, conduisant les autorités à faire une descente dans nos bureaux, brûler 3000 exemplaires du magazine et finalement trouver notre rédacteur en chef en chef «subversif et déloyal» («réaction nucléaire»).

Mais nous sommes particulièrement intéressés par le vaste éventail de progrès scientifiques que Scientific American a passé près de 18 décennies à couvrir. Après tout, lorsque notre premier numéro est sorti en 1845, la planète Neptune n’avait pas encore été découverte; aujourd’hui, les cosmologistes débattent sobrement de l’existence d’univers parallèles. Dans les articles qui suivent, certains des écrivains et scientifiques les plus intelligents décrivent comment nous – comme nous les humains curieux – sommes allés de là à ici et où nous nous dirigeons ensuite.

