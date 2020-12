Un participant a gagné un demi-million de pesos et a déplacé Guido Kaczka (Vidéo: “Bienvenue à bord” – El Trece)

Début octobre, il a été renouvelé Bienvenue à bord, le programme qui mène Guido Kaczka par El Trece, et a créé le jeu La pared de la fortuna. Nuit après nuit, différents agents de santé se sont approchés pour participer à ce défi, mais personne n’avait réussi à se consacrer. Jusqu’à vendredi soir …

Bruno Spinassi, médecin traumatologue travaillant à l’hôpital de Pirovano, marié à Lorraine et père de trois enfants, Philippe, Antonio Oui Juana, s’est présenté avec une grande confiance pour participer au match. Et il a expliqué les raisons: “Ma femme, en plus d’être ingénieur, est maître Reiki et fait du tarot, et nous avons posé quelques questions au tarot avant de venir». “Quelle goutte …”, répondit Guido, avec l’humour qui le caractérise.

Pas à pas, Bruno découvrit les chiffres derrière le mur et devina facilement s’ils étaient supérieurs ou inférieurs à ceux précédemment révélés, comme l’indiquent les règles du jeu. À la surprise de toutes les personnes présentes, il a obtenu le dernier numéro et a conservé les 500 000 pesos que le défi offre. Ajouté aux 60 mille qui avaient été gagnés dans un jeu précédent, il s’est retrouvé avec un total de 560 mille pesos. Comme c’est souvent le cas lors d’occasions similaires, cela a provoqué l’excitation du conducteur.

“Très courageux! Bruno Spinassi! Toutes nos félicitations! Comme c’est mignon, Bruno. Ces yeux mouillés. Vous êtes sensible, Bruno. Comme c’est mignon, papa. Que c’est joli. Le médecin orthopédiste Pirovano, 560 mille pesos! Le demi-million du mur et les 60 000 que vous aviez déjà gagnés », a déclaré Guido.

“Merci tout le monde. Une année très difficile pour tout le monde», Le candidat s’est borné à répondre, évoquant toutes les difficultés auxquelles tout le monde a dû faire face en raison de la pandémie de coronavirus, mais surtout lui et tous ses collègues qui travaillent dans la santé.

Le pilote était ému: «Cela a été une année très compliquée et toute émotion nous fait comme ça, nous fait penser à ce que c’était, à ce qu’est cette nouvelle vie, cette vie étrange que nous ne comprenons pas. Toute émotion nous amène à réfléchir, à essayer de nous retrouver un peu. Bruno, je vous remercie beaucoup d’avoir joué avec nous. Vifs applaudissements! Profitez-en avec votre famille, vous l’avez bien mérité. Vous êtes venu jouer et vous avez gagné ».

Un moment très spécial pour Guido

Guido Kaczka a déclaré qu’il serait père pour la quatrième fois (Vidéo: “Tout n’est pas dit” – Radio La 100)

Le conducteur traverse un moment d’extrême sensibilité à la suite d’une nouvelle très importante pour sa vie: sera père pour la quatrième fois. Cela a été annoncé par lui-même il y a deux semaines dans le cycle que La 100 dirige à la radio, Tout n’est pas dit, en révélant que sa femme, Soledad Rodriguez, elle est enceinte. Guido a déjà Roméo (10 ans, en raison de sa relation avec Florence Bertotti), Benjamin Oui Helena (respectivement six et trois ans, tous deux avec leur partenaire actuel).

“Écoutez-moi une chose: je vais avoir mon quatrième enfant. Sole est enceinte»Dit le conducteur sans se retourner, provoquant des applaudissements et des cris de joie Claudia Fontan, Marcela Tauro et tous ses compagnons.

Jaloux de sa vie privée, Guido a seulement dit que sa partenaire est enceinte de trois mois et a montré son bonheur pour ce moment personnel très spécial. Étonnamment, Taurus a attiré toute l’attention lorsque la conductrice a reconnu qu’elle avait anticipé la grossesse.

“Le visage du Taureau … Elle me le disait”, a assuré Guido. “Je lui ai dit: ‘Faites attention dans cette pandémie car vous êtes très fertile», A déclaré fièrement le journaliste.

“Le Taureau me regarde et dit” tu es enceinte “… Comment le sait-elle? Qu’est-ce qu’il a, un Evatest interne? Quand le Marcelatest est-il sorti? », A plaisanté Guido.

