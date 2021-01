JLo surprend à nouveau à partir de 2021 échevelée avec un bikini rouge Après avoir chanté à Times Square et être apparue nue avec des ailes d’ange, la Latina a surpris tout le monde dans cette vidéo où elle “ laisse voir plus ” “Monday Motivation”, a écrit la Bronx Diva dans une vidéo Instagram de la plage

L’actrice, chanteuse, danseuse et femme d’affaires latine à succès, Jennifer López a surpris ce lundi dans une vidéo où elle apparaît échevelée avec un bikini rouge provocateur qui “ laisse voir plus ”.

Depuis la plage et via son compte Instagram, la fiancée d’Alex Rodríguez a montré son corps sculptural dans un petit bikini rouge.

Immédiatement, elle a captivé ses partisans qui ont été surpris, car la Diva du Bronx a permis beaucoup plus à travers la robe qui la recouvrait.

La vidéo de JLo, avec plus de 3 millions de vues dans les heures suivant sa publication, a agité les réseaux sociaux.

Les utilisateurs ont rapidement commenté sa beauté particulière: «J’adore ce look magnifique», «apporte la chaleur en 2021», «reine», «parfait». La célèbre Latina apparaît en train de danser un peu, cependant, c’est lorsqu’elle se retourne où elle a “ mis la modestie de côté ” et nous a permis d’observer son corps surprenant et sculptural de 51 ans.

JLo a même captivé les cœurs avec son petit bikini et son ambiance du lundi, “Qui d’autre est amoureux?”, A demandé à un adepte de la créatrice de mode et de parfum Jennifer Lopez.

L’admiration pour JLo, qui sortira également bientôt son nouveau single intitulé ‘In The Morning’, s’est poursuivie: “My love”, “goddess”, “beautiful”, “follow the heat”, “happy beautiful Monday”, “you are the most belle », sont d’autres commentaires qui ont rempli son compte Instagram en plus des milliers d’émojis de cœurs et de feux. Ici vous pouvez voir la vidéo de JLo.