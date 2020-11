La nouvelle pandémie de coronavirus a causé au moins 1381 915 décès dans le monde depuis que le bureau de l’OMS en Chine a signalé l’apparition de la maladie en décembre, selon un bilan établi par l’. ce dimanche à 11h00 GMT en basé sur des sources officielles.

Depuis le début de l’épidémie, plus de 58 165 460 personnes ont contracté la maladie. Sur ce total, au moins 37 053 500 ont été récupérés, selon les autorités.

Samedi, 9 021 nouveaux décès et 580 396 infections ont été enregistrés dans le monde. Les pays qui ont enregistré le plus de décès selon les derniers bilans officiels sont les États-Unis avec 1 503, l’Italie (692) et le Mexique (550).

Le nombre de décès aux États-Unis s’élève à 255 905 avec 12 090 469 infections. Les autorités considèrent que 4 529 700 personnes ont été guéries.

Après les États-Unis, les pays les plus meurtriers sont le Brésil avec 168 989 décès et 6 052 786 cas, l’Inde avec 133 227 décès (9 095 806 cas), le Mexique avec 101 373 décès (1032 688 cas) et le Royaume-Uni, avec 54 626 décès (1 493 383 cas).

Parmi les pays les plus durement touchés, la Belgique a le taux de mortalité le plus élevé, avec 134 décès pour 100 000 habitants, suivie du Pérou (108), de l’Espagne (91) et de l’Argentine (82).

La Chine, sans tenir compte des territoires de Hong Kong et de Macao, a enregistré un total de 86 431 personnes infectées, dont 4 634 sont décédées et 81 481 ont été complètement guéries.

Dimanche à 11h00 GMT et depuis le début de l’épidémie, l’Amérique latine et les Caraïbes ont ajouté 433.865 décès (12.431.882 infections), l’Europe 369.144 (16.253.491), les États-Unis et le Canada 267.302 (12.414.386), l’Asie 187.681 (11 869 395), Moyen-Orient 73 549 (3 106 525), Afrique 49 433 (2 059 651) et Océanie 941 (30 131).

Cet équilibre a été réalisé à partir des données des autorités nationales collectées par les bureaux de l’. et des informations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

En raison des corrections des autorités ou de la publication tardive des données, l’augmentation des chiffres publiés sur 24 heures peut ne pas correspondre exactement aux chiffres de la veille.

bur-sim / tup / zm