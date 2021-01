La nouvelle pandémie de coronavirus a causé au moins 1.934.693 décès dans le monde depuis que le bureau de l’OMS en Chine a signalé l’apparition de la maladie en décembre 2019, selon un bilan établi par l’. ce lundi à 11h00 GMT de sources officielles.

Depuis le début de l’épidémie, plus de 90 196 880 personnes ont contracté la maladie. Sur ce total, au moins 55 592 800 ont été récupérés, selon les autorités.

Les chiffres sont basés sur les rapports communiqués quotidiennement par les autorités sanitaires de chaque pays et excluent les corrections apportées a posteriori par les différentes organisations, comme en Russie, en Espagne ou au Royaume-Uni.

Dimanche, 8 659 nouveaux décès et 669 440 infections ont été enregistrés dans le monde. Les pays qui ont enregistré le plus de décès selon les derniers bilans officiels sont les États-Unis avec 1 957, le Royaume-Uni (563) et le Mexique (502).

Le nombre de décès aux États-Unis s’élève à 374 341, dont 22 409 480 infections. Après les États-Unis, les pays qui comptent le plus de décès sont le Brésil, avec 203 100 décès et 8 105 790 cas, l’Inde, avec 151 160 décès (10 466 595 cas) , Au Mexique, avec 133 706 décès (1 534 039 cas) et au Royaume-Uni, avec 81 431 décès (3 072 349 cas).

Parmi les pays les plus durement touchés, la Belgique a le taux de mortalité le plus élevé, avec 173 décès pour 100 000 habitants, suivie de la Slovénie (144), de la Bosnie (132), de l’Italie (130) et de la Macédoine du Nord (126).

Lundi à 11h00 GMT et depuis le début de l’épidémie, l’Europe a ajouté 621.113 décès (28.965.425 infections), l’Amérique latine et les Caraïbes 530.753 (16.525.174), les États-Unis et le Canada 391.279 (23068.650), l’Asie 225.774 (14.331.382), Moyen-Orient 92.114 (4.221.010), Afrique 72.715 (3.053.896) et Océanie 945 (31.350).

Depuis le début de la pandémie, le nombre de tests effectués a considérablement augmenté et les techniques de suivi se sont améliorées, entraînant une augmentation des infections déclarées. Cependant, le nombre de cas diagnostiqués ne reflète qu’une partie de la totalité des infections, les cas moins graves ou asymptomatiques ne sont pas détectés.

Cet équilibre a été réalisé à partir des données des autorités nationales collectées par les bureaux de l’. et des informations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS). En raison des corrections des autorités ou de la publication tardive des données, l’augmentation des chiffres publiés sur 24 heures peut ne pas correspondre exactement aux chiffres de la veille.

