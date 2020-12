La nouvelle pandémie de coronavirus a provoqué au moins 1750780 décès dans le monde depuis que le bureau de l’OMS en Chine a signalé l’apparition de la maladie en décembre 2019, selon un bilan établi par l’. ce samedi à 11h00 GMT de sources officielles.

Depuis le début de l’épidémie, plus de 79 758 000 personnes ont contracté la maladie. Parmi ceux-ci, au moins 50 405 700 ont été récupérés, selon les autorités.

Ce nombre de cas positifs ne reflète qu’une partie de toutes les infections en raison des politiques disparates des différents pays à diagnostiquer, puisque certains ne le font qu’avec les personnes qui ont besoin d’hospitalisation et dans un grand nombre de pays pauvres la capacité de dépistage il est limité.

Vendredi, 8 389 nouveaux décès et 485 359 infections ont été enregistrés dans le monde. Les pays qui ont enregistré le plus de décès selon les derniers bilans officiels sont les États-Unis avec 1 414, le Mexique (665) et le Royaume-Uni (570).

Le nombre de décès aux États-Unis s’élève à 330 279 avec 18 761 363 infections. Les autorités estiment que 6 298 082 personnes ont été guéries.

Après les États-Unis, les pays les plus meurtriers sont le Brésil, avec 190488 décès et 7448560 cas, l’Inde avec 147343 décès (10169118 cas), le Mexique avec 121837 décès (1372243 cas) et l’Italie, avec 71 359 décès (2 028 354 cas).

Parmi les pays les plus durement touchés, la Belgique a le taux de mortalité le plus élevé, avec 165 décès pour 100 000 habitants, suivie de la Slovénie (121), de la Bosnie (119), de l’Italie (118) et de la Macédoine du Nord (115).

Samedi à 11h00 GMT et depuis le début de l’épidémie, l’Europe a enregistré 543993 décès (25.183.892 infections), l’Amérique latine et les Caraïbes 495.436 (15.085.477), les États-Unis et le Canada 344.999 (19.295.507), l’Asie 214.966 (13 660 777), Moyen-Orient 88 512 (3 875 731), Afrique 61 930 (2 625 723) et Océanie 944 (30 898).

Cet équilibre a été réalisé à partir des données des autorités nationales collectées par les bureaux de l’. et des informations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS). En raison des corrections des autorités ou de la publication tardive des données, l’augmentation des chiffres publiés sur 24 heures peut ne pas correspondre exactement aux chiffres de la veille.

Bur-meh / es