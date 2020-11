La nouvelle pandémie de coronavirus a provoqué au moins 1360914 décès dans le monde depuis que le bureau de l’OMS en Chine a signalé l’apparition de la maladie en décembre, selon un bilan établi par l’. ce vendredi à 11h00 GMT sur la base de aux sources officielles.

Depuis le début de l’épidémie, plus de 56 872 830 personnes ont contracté la maladie. Parmi ces derniers, au moins 36 274 600 ont été récupérés, selon les autorités.

Ce nombre de cas positifs ne reflète qu’une partie de la totalité des infections en raison des politiques disparates des différents pays à diagnostiquer, puisque certains ne le font qu’avec les personnes qui ont besoin d’hospitalisation et dans de nombreux pays pauvres la capacité de dépistage il est limité.

Jeudi, 11 100 nouveaux décès et 661 056 infections ont été enregistrés dans le monde. Les pays qui ont enregistré le plus de décès selon les derniers bilans officiels sont les États-Unis avec 2 239, l’Italie (653) et la Pologne (626).

Le nombre de décès aux États-Unis s’élève à 252 555 avec 11 717 947 infections. Les autorités considèrent que 4 350 789 personnes ont été guéries.

Après les États-Unis, les pays les plus meurtriers sont le Brésil, avec 168061 décès et 5981767 cas, l’Inde avec 131578 décès (8,958483 cas), le Mexique avec 100104 décès (1019543 cas) et le Royaume-Uni , avec 53 775 décès (1 453 256 cas).

Parmi les pays les plus durement touchés, la Belgique a le taux de mortalité le plus élevé, avec 131 décès pour 100 000 habitants, suivie du Pérou (108), de l’Espagne (90) et de l’Argentine (81).

La Chine, sans tenir compte des territoires de Hong Kong et de Macao, a enregistré un total de 86 398 personnes infectées, dont 4 634 sont décédées et 81 453 ont été complètement guéries.

Vendredi à 11h00 GMT et depuis le début de l’épidémie, l’Amérique latine et les Caraïbes ont ajouté 430.584 décès (12.296.964 infections), l’Europe 359.528 (15.756.373), les États-Unis et le Canada 263.811 (12.031.955), l’Asie 185.071 (11 674 304), Moyen-Orient 72 281 (3 053 742), Afrique 48 698 (2 029 393) et Océanie 941 (30 099).

Cet équilibre a été réalisé à partir des données des autorités nationales collectées par les bureaux de l’. et des informations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS). En raison des corrections des autorités ou de la publication tardive des données, l’augmentation des chiffres publiés sur 24 heures peut ne pas correspondre exactement aux chiffres de la veille.

âne / mer