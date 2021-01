Au début des années 1990, les Bills ont participé à quatre Super Bowls consécutifs – bien qu’ils n’aient pas réussi à en sortir victorieux. Aucune autre franchise n’a réussi à le répéter.

Près d’une décennie plus tard, la franchise terne des Buccaneers est sortie de nulle part pour décrocher un championnat de la NFL.

Depuis lors, les deux équipes n’étaient plus pertinentes. Jusqu’à maintenant.

Le week-end prochain, Buffalo, la dernière de la saison 1993, se rendra à Kansas City, champion en titre du Super Bowl, pour le titre de la Conférence américaine. Les Chiefs pourraient manquer leur quart-arrière dynamique Patrick Mahomes, qui a subi une commotion cérébrale lors de la victoire 27-12 de dimanche contre Cleveland.

«C’est un moment spécial pour être un Bill», a déclaré le plaqueur Dion Dawkins.

Pendant ce temps, Tampa Bay, dirigé par Tom Brady, se rendra à Green Bay pour le match de championnat de la Conférence nationale. Oui, les mêmes Bucs qui n’avaient fait les séries éliminatoires qu’en 2007 depuis leur couronnement en 2002, jusqu’à ce que Brady et ses six bagues de champion du Super Bowl arrivent de Nouvelle-Angleterre cette saison. Leur victoire 30-20 contre la Nouvelle-Orléans les a envoyés au Lambeau Field pour le match de championnat NFC.

“C’est incroyable pour notre équipe”, a déclaré Brady, indiquant clairement qu’il était important pour tous ces titres de la Nouvelle-Angleterre à chaque victoire à Tampa. «Nous avons travaillé dur pour arriver à ce point. Deux victoires sur route en séries éliminatoires, c’est gentil. “

Reste à savoir qui aura la fin la plus douce. Les équipes se rendant à Tampa – oui, c’est là que le Super Bowl aura lieu le 7 février, et aucune équipe n’a joué le plus gros match de son propre fief.

NFC

Tampa Bay (13-5) à Green Bay (14-3)

Les deux équipes ont utilisé des joueurs clés en défense pour gagner dans le tour de division et auront probablement besoin de performances similaires si elles veulent progresser. Les Bucs et les Packers sont réputés pour leur attaque, de leurs quarts. Aaron Rodgers à Green Bay connaît peut-être la meilleure saison de son illustre carrière, accompagné de puissants demi-offensifs Leonard Fournette et Aaron Jones.

Arrêter Rodgers et le receveur Davante Adams est un must pour Tampa Bay. Il s’agira également de neutraliser Brady et ses coéquipiers Mike Evans, Chris Godwin, Rob Gronkowski et Cameron Brate.

“C’était important, je pense que la défense était la clé du match”, a admis Brady après la victoire contre les Saints. “Cela doit être génial une fois de plus.”

Sur les conditions à Lambeau Field, où les températures devraient descendre en dessous de 0 degrés Celsius, ce qui est certainement froid pour une équipe de Floride, mais pas glacial. Et vous devez vous rappeler où Brady a remporté tous ces titres.

Curieusement, les Packers n’ont pas remporté de match de championnat à domicile depuis la saison 1996.

AFC

Buffalo (14-3) à Kansas City (15-2)

Beaucoup dépendra de l’état de Mahomes. Bien que le remplaçant Chad Henne ait su réagir après le départ de Mahomes lors du troisième quart-temps dimanche, notamment avec deux jeux importants pour assurer la victoire. Mais les Chiefs pourraient être en difficulté si Mahomes ne peut pas jouer.

Andy Reid, dont la volonté de prendre des risques doit être reconnue quelles que soient les circonstances, a conçu une attaque pratiquement imbattable lorsque Mahomes est aux commandes. Il est difficile d’imaginer Travis Kelce, Tyreek Hill et d’autres brimades de la même manière sans lui.

Reid dit que quelque chose d’autre est en jeu à Kansas City. Interrogé sur ce qui l’a le plus impressionné dans la victoire des Chiefs sur Cleveland, il a déclaré: «Probablement la force viscérale des joueurs qui n’ont pas été intimidés lorsque Pat était absent. Plus facile à dire qu’à faire”.

Maintenant, ils affronteront Buffalo, la meilleure équipe de l’AFC au cours des deux derniers mois. Les Bills sont les plus équilibrés des quatre encore en course, et peut-être les plus confiants.

Dans un match retardé par COVID-19, les Bills ont perdu à domicile contre les Chiefs 26-17 en octobre. Ils ont joué sous la pluie. La condition de Mahomes, et non le terrain de jeu, est ce qui définit probablement lequel des deux ira au Super Bowl.