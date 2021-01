Cryptomonnaie Le Bitcoin a dépassé la barre des 40000 dollars jeudi, un record historique, après avoir augmenté de 10000 dollars en seulement cinq jours.

Miami World / Diario Las Americas

A 18h20 GMT, le prix de la monnaie virtuelle était de 40380 $ sur le marché des changes, après un gain fulgurant de 10,4% au cours de la journée.

Les investisseurs continuent de sauter dans le train de la crypto-monnaie, qui semble gagner de l’intérêt maintenant que l’économie américaine est en mesure de fournir un stimulant supplémentaire au cours des 100 premiers jours de [Joe] Biden »à la présidence du pays, a déclaré l’analyste financier Edward Moya à la plateforme de trading de devises Oanda.

À 12 ans, le bitcoin a connu un boom fulgurant depuis mars, lorsqu’il a atteint 5000 dollars, alimenté par le géant des paiements en ligne PayPal, qui affirmait qu’il permettrait à ses utilisateurs d’effectuer leurs paiements en crypto-monnaie.

Après l’annonce de PayPal en octobre, les analystes de la banque d’investissement JPMorgan Chase ont comparé la crypto-monnaie à l’or.

“Le Bitcoin pourrait concurrencer l’or plus intensément en tant que monnaie” alternative “dans les années à venir, car la génération Y est appelée à devenir un élément de plus en plus important de l’univers des investisseurs”, ont-ils noté.

De leur côté, plusieurs banques centrales ont répondu à la montée en puissance des crypto-monnaies et au déclin mondial de l’utilisation des liquidités en annonçant des programmes d’unités numériques adossées aux banques.

Plusieurs banques centrales, comme la Chine et la Suède, mais aussi la Réserve fédérale américaine, testent des applications numériques en réponse aux récentes mesures prises par Facebook pour produire sa propre monnaie numérique, Libra.

Le Bitcoin, qui n’est réglementé par aucune banque centrale, est apparu comme une alternative attrayante pour les investisseurs ayant un goût prononcé pour l’exotisme, bien que les criminels aient également apprécié ses avantages cachés.

Son utilisation croissante a conduit à un débat sur la question de savoir si elle devrait être considérée comme une monnaie, un actif ou une marchandise.

Après avoir dépassé les 1000 dollars pour la première fois en 2013, l’unité a de plus en plus attiré l’attention des institutions financières et a connu de fortes fluctuations de son prix.