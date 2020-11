Jusqu’au dimanche 29 novembre, les utilisateurs peuvent profiter du «vrai vendredi noir» (Shutterstock)

Le Black Friday est présenté comme l’événement commercial le plus important aux États-Unis. Depuis son origine, il a lieu le lendemain de “Thanksgiving Day” (ou Thanksgiving, par son nom en anglais). Là-bas, les gens voient des rabais importants reflétés dans les magasins physiques les plus importants du pays. Cependant, cette année, le contexte mondial place Le commerce électronique en tant que protagoniste principal. Mais, comment pouvez-vous accéder à ces offres depuis l’Argentine?

Jusqu’au dimanche 29 novembre inclus, les utilisateurs peuvent profiter de “Le vrai Black Friday” qui effectue Storémie sur sa plateforme en ligne. Selon l’entreprise, il s’agit de l’événement le plus important de l’année en termes de ventes et qu’en plus des remises dans les magasins américains, des ventes supplémentaires seront effectuées et des offres seront trouvées. atteindra 90% de réduction. En plus de cela, l’entreprise proposera livraison internationale gratuite.

L’un des grands attraits de la proposition de Tiendamia pour les Argentins est que les prix sont gelés en pesos et peuvent être payés en 12 versements fixes. De plus, il est possible d’accéder à des millions de produits et de les recevoir à partir de 10 jours

«Acheter à l’étranger depuis l’Argentine devient facile avec Tiendamia. L’utilisateur doit simplement configurer son panier de produits -comme dans n’importe quel commerce électronique local- et choisir entre les modes d’expédition disponibles: courrier argentin ou courrier privé », expliquent-ils de la société.

Les avantages des méthodes d’expédition vers l’Argentine

En cas de sélection de l’option par Courrier privé, l’utilisateur obtient de grands avantages, comme par exemple en La technologie, car il paie de faibles taxes douanières; ce qui fait que les catégories ordinateurs portables, tablettes, accessoires de jeu, composants informatiques, entre autres, ont des prix jusqu’à 50% moins cher. Aussi, livres Ils ne paient pas de taxes douanières et leur expédition est gratuite.

L’offre de Tiendamia est infinie, puisque l’utilisateur pourra retrouver toutes les marques et modèles disponibles (Shutterstock)

D’autre part, en choisissant le Courrier argentin En tant que méthode d’expédition, les utilisateurs qui effectuent des achats ne dépassant pas 50 USD – ou son équivalent en pesos – ne paieront pas les taxes douanières. De cette façon, des produits tels que le célèbre Thermos Stanley, qui peuvent être obtenus le vendredi noir pour 2 100 $, ou les jouets LEGO traditionnels, qui peuvent être obtenus à partir de 400 $, ne génèrent pas de taxes supplémentaires. Autrement dit, seul le coût logistique sera associé.

Les 5 clés de Tiendamia le Black Friday

L’objectif de l’entreprise est de fournir le meilleur service d’achat à l’étranger, en donnant accès aux principaux magasins du monde, tels qu’Amazon, eBay et Walmart aux États-Unis. A cette occasion, la possibilité d’offrir les meilleures réductions sur le Black Friday est ajoutée. Pour cela, il dispose d’une plateforme en ligne conviviale et intuitive avec 5 avantages:

1. Premièrement, les paiements sont traités localement et, par conséquent, les prix sont gelés en pesos. De plus, il peut être payé en 12 versements fixes.

2. Puis le la variété de produits est infinie -des milliers de millions-, qui peuvent être trouvés dans ces magasins en ligne et non localement. Toutes les marques et modèles sont disponibles.

3. En outre, l’utilisateur ne doit effectuer aucune formalité douanière qui pourrait devenir fastidieuse, puisque Tiendamia effectue toute la gestion et simplifie l’expérience. Il ne reste plus qu’à acheter et à recevoir, comme dans tout commerce électronique local.

4. En revanche, les commandes ont garantie de livraison et délais promis au moment du paiement -qui passent de 10 jours ouvrables avec Private Mail à 30-40 avec Argentine Mail- ils ont surveillance constante du statut de la commande.

5. Enfin, la société propose attention personnelle via différents canaux afin que le client puisse se renseigner sur l’état de ses commandes.

Ceux qui souhaitent accéder à “Le vrai Black Friday” de Tiendamia, peuvent entrer le lien suivant.