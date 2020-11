Black Lives Matter a été beaucoup de choses dans sa vie courte et intense.

Miami World / apnews

Cela a été un slogan, un point de rencontre. Un mouvement qui a produit des protestations d’un océan à l’autre, exigeant que les États-Unis prennent une position sérieuse pour empêcher la mort d’Afro-Américains aux mains des autorités. Une ressource paradisiaque pour des personnes comme Helen Jones, qui cherche désespérément justice après le décès de son fils dans une prison du comté de Los Angeles.

“Black Lives Matter nous a sauvés, car nous n’avions personne”, a déclaré Jones.

Aujourd’hui, l’influence du mouvement est mise à l’épreuve alors que les électeurs aux élections présidentielles du pays considèrent les candidats qui ont soutenu ou critiqué la Black Lives Matter alors que la race était reconnue à l’échelle nationale.

“Nous sommes une organisation très jeune avec beaucoup de visibilité dans un laps de temps très court”, a déclaré Patrisse Cullors, l’un des trois fondateurs du BLM, à l’Associated Press. Il serait «faux», a-t-il souligné, que quelqu’un dise que c’est dû «uniquement à cause de ce qui se passe autour de ce cycle électoral».

Et en effet, de nombreux candidats républicains et démocrates à la recherche de positions fédérales, étatiques et locales se sont déplacés vers le centre de la politique ou plus à droite, indiquant clairement qu’ils «reculaient», c’est-à-dire les forces militaires. application de la loi – ou rejeter les appels pour retirer des fonds de la police. Ni le président Donald Trump ni le candidat démocrate à la présidentielle Joe Biden ne réduiraient les budgets de la police dans les communautés locales.

Cependant, il y a des raisons pour que les partisans du BLM soient optimistes, ont noté certains militants. Le groupe a de l’argent, qu’il utilise dans l’espoir de jouer un rôle important dans les élections. Il y a un nombre croissant de candidats qui ont été nourris, inspirés ou soutenus par le mouvement. Par exemple, les habitants de la région métropolitaine de Saint Louis sont convaincus qu’ils voteront pour Cori Bush, un manifestant de Ferguson cherchant un siège au Congrès fédéral.

“Pour la première fois, les gens peuvent entendre et considérer des candidats qui se présenteront et reconnaîtront le fait que la police commet des crimes contre des personnes de race noire ou brune”, a déclaré Tiffany Cabán, organisatrice du Working Families Party et qui a aidé le le parti recrutera des procureurs avec des idées progressistes.

En un clin d’œil, le BLM est passé du statut de hashtag des médias sociaux à un mouvement très influent et une organisation avec des millions de dollars à sa disposition pour faire passer les messages sur la prise de financement des services de police comme moyen pour lutter contre le racisme systématique.

Le mouvement a commencé il y a à peine sept ans, au milieu de la colère de ses organisateurs face à l’acquittement de George Zimmerman, l’homme de Floride qui a tué Trayvon Martin, 17 ans.