La compagnie Origine bleue, par le magnat Jeff Bezos, lancé ce jeudi une nouvelle capsule spatiale qui cherche à simuler les situations que les astronautes doivent traverser lors du décollage.

Le vol de jeudi, qui contenait une poupée nommée Mannequin Skywalker, a duré 10 minutes et a atteint 106 kilomètres au-dessus de l’ouest du Texas. La fusée New Shepard et la capsule ont atterri avec succès.

Lancement du New Shepard.

C’était le quatorzième vol à la périphérie de l’espace pour une fusée New Shepard. Le premier était en 2015.

Dans son compte Instagram, Bezos a publié quelques photos dans lesquelles on le voit entrer dans la capsule avec ses «bottes porte-bonheur».

Le magnat entrant dans la fusée New Shepard.

«J’ai posté des lettres d’étudiants du monde entier qui sont allés dans l’espace dans le cadre de la fondation à but non lucratif Blue Origin», a écrit le deuxième homme le plus riche du monde. Et il a ajouté: “La mission est d’inspirer les enfants à étudier des carrières liées à la science, la technologie, l’ingénierie et les mathématiques et de les aider à imaginer l’avenir de la vie dans l’espace.”

Jeff Bezos tamponnant les lettres d’étudiants.

«Le succès de ce vol nous rapproche un peu plus de notre objectif», a déclaré Ariane Cornell, commentatrice du lancement, du siège de la société à Kent, Washington. “Il y aura beaucoup de plaisir à venir en 2021.”

Une des lettres qui a voyagé à New Shepard.

Blue Origin prévoit de lancer des passagers payants – touristes, scientifiques et astronautes professionnels – pour de courts voyages au-dessus du désert isolé de l’ouest du Texas.. Il travaille également sur une plus grande fusée, New Glenn, qui décollerait de Cap Canaveral, ainsi qu’un atterrisseur lunaire pour les astronautes dans le cadre du programme lunaire Artemis de la NASA.

La capsule qui a été soulevée jeudi présentait les dernières améliorations pour l’équipage: microphones et boutons de conversation, panneaux muraux pour étouffer le bruit du moteur, un système d’alerte de sécurité et des contrôles de température et d’humidité pour maintenir le passagers confortables et grandes fenêtres libres. de brouillard.

Nouveau site de lancement Shepard.

L’équipement de lancement et d’atterrissage a été réduit en raison de la pandémie de coronavirus.

New Shepard porte le nom du premier Américain dans l’espace, Alan Shephard. New Glenn rend hommage à John Glenn, le premier Américain en orbite.

En décembre, Bezos a déclaré que la société amènerait la première femme à la surface lunaire, a annoncé vendredi le milliardaire, alors que la NASA se rapproche du choix de ses premiers modules d’alunissage de construction privée capables d’envoyer des astronautes sur la lune. Lune avant 2024.

Lieu où le New Shepard a atterri.

“Ce (BE-7) est le moteur qui emmènera la première femme à la surface de la LuneBezos a déclaré dans un post Instagram avec une vidéo des tests du moteur cette semaine au Marshall Space Flight Center de la NASA à Huntsville, en Alabama.

Le moteur BE-7, que Blue Origin développe depuis des années, a ajouté 1 245 secondes de temps de test et alimentera le module d’atterrissage lunaire du système d’atterrissage humain de l’équipe nationale de la société.

Le lancement ce jeudi de la capsule New Shepard. (Origine bleue via AP)

Blue Origin est le maître d’œuvre d’une «équipe nationale» qui s’est réunie en 2019 pour aider à construire son module d’atterrissage lunaire Blue Moon.. Cette équipe comprend Lockheed Martin Corp, Northrop Grumman Corp et Draper.

La société a concouru pour des contrats gouvernementaux lucratifs ces dernières années et est un rival de SpaceX, le milliardaire Elon Musk et Dynetics, propriété de Leidos Holdings Inc, dans la course pour remporter le contrat de construction du prochain système d’atterrissage sur la lune de la NASA pour transporter les humains sur la lune au cours de la prochaine décennie.

Avec des informations de l’.

