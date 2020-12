Photo de fichier en date du 12 juillet 2012 qui montre le musicien Bob Dylan lors d’un concert au stade Maravilllas, dans le cadre du programme du Festival International de Benicássim, à Castellón (Espagne). . / Domenech Castelló / Archives

Washington, 7 décembre . .- Bob Dylan, légende de la musique rock et prix Nobel de littérature, a vendu les droits de l’ensemble de son catalogue musical, qui couvre plus de 60 ans, à Universal Music Publishing Group (UMPG), a annoncé ceci Lundi l’entreprise.

“Représenter le travail de l’un des compositeurs de tous les temps, dont l’importance culturelle ne peut être sous-estimée, est à la fois un privilège et une responsabilité”, a déclaré Jody Gerson, présidente de l’UMPG, sans donner de détails sur l’accord qui comprend plus de 600 chansons. du musicien.

Les médias américains soulignent cependant que cela pourrait valoir des centaines de millions de dollars.

Dylan, 79 ans, est l’auteur de compositions classiques de l’histoire de la musique contemporaine telles que «Blowin ‘In The Wind», «The Times They Are a-Changin» et «Like A Rolling Stone», entre autres.

Selon Universal, les chansons de Bob Dylan ont été enregistrées plus de 6 000 fois par des artistes dans des dizaines de pays, de cultures et de genres musicaux.

En 2016, il a reçu le prix Nobel de littérature pour «créer de nouvelles expressions poétiques dans la grande tradition de la chanson américaine».

Dylan a débuté sur la scène folklorique de Greenwich Village à New York dans les années 1960 et est depuis devenu une icône culturelle mondiale, continuant à sortir des disques et à donner des concerts.

En juin, il a sorti son dernier album studio “Rough and Rowdy Days”, qui comprend “Must Murder Foul”, une chanson de 17 minutes sur l’assassinat du président américain John F. Kennedy.