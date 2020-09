Un incendie de forêt qui a ravagé une partie du comté de Los Angeles pendant plus de deux semaines est resté pratiquement incontrôlé lundi alors que les gestionnaires des incendies avaient du mal à rassembler les ressources nécessaires pour éteindre l’enfer.

Le Bobcat Fire est l’un des nombreux incendies majeurs qui brûlent dans l’Ouest – y compris l’Oregon, où au moins six personnes ont été accusées d’avoir allumé certains des incendies.

Le Bobcat Fire a brûlé plus de 160 miles carrés dans et autour de la forêt nationale d’Angeles, détruisant un nombre inconnu de maisons et un centre de la nature emblématique. Des milliers d’habitants ont fui les flammes.

« Nous sommes toujours au cœur d’une bonne fusillade », a déclaré Andrew Mitchell, responsable de l’information publique du US Forest Service, au Los Angeles Times.

Le feu « continue d’avancer dans toutes les directions de la boussole en fonction des combustibles et de la topographie », selon le rapport du commandement unifié combattant le feu. L’incendie devait se propager dans plusieurs communautés.

Les rafales de vent et la faible humidité ont entravé les efforts de contrôle de l’incendie, considéré comme contenu à 15%.

Le rapport a également fait état de préoccupations concernant les ressources limitées. Près de 19 000 pompiers luttent contre 27 incendies de forêt majeurs dans tout l’État. Le Bobcat a plus de 1 700 personnes sur les lieux, mais les gestionnaires des incendies ont cité «des ressources limitées pour l’incendie. Le besoin critique de ressources persiste».

Sophia Mavrolas, une personne âgée à Cal State Northridge et une résidente de Juniper Hills, a déclaré au journal Press-Enterprise qu’elle avait évacué vendredi mais était rentrée chez elle dimanche. Elle a dit qu’elle pouvait entendre l’explosion des réservoirs de propane.

« C’était tellement terrifiant. La ligne de feu s’arrête à quelques pas de mes voisins », a-t-elle dit. «Mon quartier a été extrêmement chanceux de s’en sortir, mais j’ai tellement mal au cœur pour mes voisins des hautes collines de Juniper.

COVID, ouragans, incendies de forêt, politique: 2020 est un cauchemar américain

Le département des parcs du comté a tweeté que la « destruction dévastatrice » de l’incendie avait brûlé le centre de la nature de la zone naturelle Devil’s Punchbowl. Aucun animal ni personnel n’a été blessé dans la «merveille géologique» de 1 310 acres qui attire 130 000 visiteurs par an, a indiqué le département.

L’histoire continue

L’incendie compte parmi les plus importants de l’histoire du comté. Le plus grand, le Station Fire en 2009, a brûlé 250 miles carrés, tué deux pompiers et brûlé près de 100 maisons.

Depuis le début de l’année, il y a eu plus de 7 900 incendies de forêt qui ont brûlé plus de 3,5 millions d’acres en Californie. Depuis le 15 août, lorsque l’activité des incendies en Californie s’est accrue dans des conditions sèches et venteuses et une pléthore de coups de foudre, 26 morts et plus de 6 100 structures ont été détruites.

Il y a eu de bonnes nouvelles ces derniers jours – du moins pour les Californiens. Des millions d’entre eux ont eu un bref répit du ciel enfumé dimanche alors que les vents d’ouest poussaient la fumée vers l’est. La fumée se déplace dans les Grandes Plaines, selon le National Weather Service.

« Ce qui nous profite, c’est de faire du mal aux autres. Quelqu’un doit être sous le vent », a déclaré Brandt Maxwell, météorologue du National Weather Service.

Au moins 80 incendies majeurs brûlent actuellement dans une douzaine d’États occidentaux, selon le National Interagency Fire Center. L’Oregon a également été durement touché: plus de 1 500 miles carrés ont brûlé. L’incendie d’Almeda, juste au nord de la frontière californienne, a détruit plus de 2000 maisons avant d’être confiné à 100%.

L’Oregonian rapporte qu’au moins six hommes à travers l’État ont été accusés d’avoir intentionnellement allumé des incendies ces dernières semaines, bien qu’un seul ait impliqué un incendie qui a brûlé des maisons et des entreprises. Michael Jarrod Bakkela est accusé d’avoir mis le feu le 8 septembre qui a endommagé 15 propriétés, a menacé la vie de 14 personnes dans des quartiers proches de Medford – et a contribué à l’incendie catastrophique d’Almeda.

Aucun des six hommes accusés n’a de liens avec des groupes de gauche ou de droite ou ne semble avoir été motivé par la politique, a déclaré The Oregonian.

Dans le Colorado, le vent a chassé les pompiers de Cameron Peak Fire de la lutte contre l’incendie et a permis l’un des plus gros incendies depuis des semaines, ont déclaré les autorités. L’incendie a brûlé plus de 160 miles carrés et envahi l’une des lignes d’incendie cruciales qui défendent des milliers de maisons, selon Cory Carlson, stagiaire aux opérations de planification de l’incendie.

Dans le Wyoming, l’incendie Mullen menaçait le réservoir Rob Roy, qui fournit de l’eau à la ville de Cheyenne.

Contribuant: Colin Atagi, Palm Springs Desert Sun; Miles Blumhardt, Fort Collins Coloradoan

Certains Californiens voient enfin un ciel dégagé: Les principaux incendies de forêt continuent de faire rage

Cet article a été initialement publié sur USA TODAY: Wildfires: Bobcat Fire détruit le Devil’s Punchbowl Nature Center