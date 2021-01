Les cinq clubs les plus gagnants de l’histoire du football argentin (Source: rhdelfutbol)

Boca s’est remis de la difficile élimination contre Santos en Copa Libertadores et célébré pour la Coupe Diego Armando Maradona. Xeneize a battu Banfield aux tirs au but et a réussi le numéro d’étoile 70 dans son histoire, en ajoutant les titres de ligue, les coupes nationales, les coupes internationales et les anciennes coupes Rioplatenses, toutes les réalisations officielles et de haut niveau. En outre, atteint River en tant que vainqueur au niveau local et surpasse le Racing mener dans le tableau Coupes locales, ratifiant son surnom de meilleur vainqueur du pays.

Tableau total des titres de football argentin (Source: rhdelfutbol)

La Coupe Diego Maradona était la 105e Coupe nationale, puisque ces compétitions se disputent depuis 1900, avec différents noms, différents formats et diverses caractéristiques réglementaires. Et précisément le seul que Banfield ait à son actif, il l’a réalisé en 1921 contre Boca. Dans cette Coupe d’honneur MCBA qui s’est tenue il y a 100 ans, le Drill a gagné par 2 contre 1 dans un match joué sur le terrain du Sportivo Barracas, le 30 janvier 1921 en finale de cette compétition (édition 1920).

Ce titre s’ajoute au dernier célébré dans le football argentin, que Boca a également remporté en mars 2020, dans lequel il a remporté la Super League argentine dans une définition époustouflante, après la victoire 1-0 contre Gimnasia, qui a été complétée par le match nul de River à Tucumán le dernier jour.

Le tableau des coupes nationales de football argentin (Source: rhdelfutbol)

Cette Coupe Diego Maradona a également une saveur particulière, au-delà du nom qu’elle porte en hommage à la star mondiale du football, décédée le 25 novembre à l’âge de 60 ans. Et c’est que Xeneize y parvient après avoir dirigé la zone qu’il partageait avec River, qui dépendait de lui-même et ne pouvait pas, comme lors de la dernière Super League, ces deux derniers jours. Premièrement, parce que Boca a obtenu une égalité lors de la finale du Superclásico joué à Bombonera et deuxièmement, parce que le Millionaire est tombé contre Independiente le dernier jour.

Ainsi, Boca a pris quatre étoiles d’avance sur son adversaire classique dans le tableau historique du football argentin et ajoute 70 contre 66. Le troisième est Independiente, avec 45 tours olympiques.

Tableau des cinq clubs les plus gagnants du football argentin (Source: rhdelfutbol)

Boca a également atteint River dans le tableau des titres locaux (en ajoutant les tournois de la ligue et les coupes nationales) avec 48 et continue de ne faire que des étapes en termes de ligues (36-34). Pendant ce temps, Xeneize a battu le Racing 14-13 et est devenu le leader du classement de la Coupe.

Du révisionnisme historique du football, ils tiennent à jour les titres officiels de la catégorie la plus élevée des clubs les plus gagnants dans chaque type de compétition (tournois de ligue, coupes nationales et coupes internationales), en contemplant l’ère amateur et en marquant comme point de départ pour le décompte le année 1891.

