Boca bat le Racing 2-0 à La Bombonera, mais il aurait pu gagner tranquillement par trois ou quatre buts à l’extérieur. Il était le dominateur absolu des actions et, grâce aux objectifs de Villa Eduardo Salvio et Sebastián (pénalité), a inversé la série contre l’Académie (il avait perdu 1-0 dans le cylindre) et a justement pris le billet pour les demi-finales de la Coupe Libertadores, exemple dans lequel il sera comparé aux toujours redoutables Santos du Brésil.

Ceux menés par Miguel Ángel Russo ont sauté sur le terrain de jeu, prêts à prendre l’avantage sur leurs rivaux. Avec une pression et une concentration prolongées afin de récupérer le ballon bien immergé dans le champ opposé, il a pris les rênes du développement et a transformé les couloirs du Racing en lignes de touche. La visite, assiégée, a appelé à tenter de ralentir les actions. La voie de gauche, dans laquelle Fabra a commencé à battre Domínguez, était la préférée des propriétaires.

Au bout de 5 minutes, Boca a atteint le fond: Franco Soldano était main dans la main, mais Arias a bien tremblé et l’attaquant l’a achevé au corps. A 10 ans, après un débordement de Fabra, Tevez a franchi la tentative et a de nouveau forcé l’intervention du gardien nationalisé chilien. Tant était le Xeneize qu’il a frappé à juste titre. À 22 minutes, après une tête défectueuse de Villa, Salvio, également d’en haut, a signé l’égalité dans la série.

A 25 ans est venue la première action à risque préparée par ceux dirigés par Beccacece. Domínguez a atteint le fond dans un jeu personnel et a abandonné pour Melgarejo, qui a avancé le ballon plus et a terminé à travers et large. C’était une taupe dans la première grande demi-heure de la salle, avec une physionomie identique à celle qu’elle montrait lors de la dernière Super League: verticale, directe et intense, avec les groupes comme autoroutes. A 27 ′, Salvio a débordé sur la droite, a relâché le défenseur central et Tevez a terminé avec une puissance pure. Encore une fois, ce fut Arias qui se montra pour éviter le cri de l’adversaire. Et à 36 ans, avant un revirement de Villa, il a rejeté en deux temps, providentiellement. Ce n’est que dans son expertise qu’il a été expliqué que la différence n’était pas plus large.

Arias suit la trajectoire du ballon après l’un de ses arrêts (REUTERS / Agustin Marcarian)

Beccacece a lu qu’il était impossible de garder l’équipement tel quel. A la mi-temps, il sortit Rojas et Fértoli; pari sur Solari et Cvitanich. Au même moment, Pulpo González a été blessé et a dû laisser sa place à Capaldo.

Mais Boca a continué à suivre son élan. Et atteignant le nez d’Arias, qui a répondu à une tentative de Villa et à un assaut de Soldano. A 15 ‘du complément, sa résistance a chuté. Lisandro López (en position défensive) a montré son manque de fonction et a infligé un penalty à Salvio. Villa, avec un tir serré à droite du gardien de but, a fait 2-0 et a alimenté les illusions des auriazules.

À partir de là, le besoin a conduit Racing à assumer un autre rôle dans le jeu. Il a fait plus de contact avec le ballon, devant un Xeneize qui s’est replié pour libérer ses contre-flèches. López avait la réduction sur une volée, également Alcaraz avec un tir vibrant qu’Andrada a pris. En même temps, L’Académie a affirmé (et le VAR a évalué) qu’Izquierdoz avait attrapé le jeune dans la zone, ce que ni le juge ni ses assistants n’ont compris comme une infraction.

Mais Boca a continué à être Boca, soumettant son concurrent. Les répliques étaient toujours dangereuses et rôdaient dans le but. Jara, encore Villa, agrandit la figure d’Arias, le seul qui était au niveau du Racing dans la Ribera. Ainsi, le Xeneize est revenu pour se classer parmi les quatre meilleurs du concours. Et entre le 6 et le 13 janvier, il tentera d’atteindre la définition, dans laquelle il pourrait être mesuré face à Palmeiras et … River.

Ce sera une autre histoire. Boca a retrouvé sa meilleure forme. Et au moment le plus approprié: la dernière ligne droite des compétitions, avec la ligne d’arrivée plus proche et la couronne, luisante, comme une carotte.

Le soulagement de Tevez et Soldano après le triomphe de Boca (REUTERS / Juan Mabromata)

Formations:

Boca Juniors: Esteban Andrada, Leonardo Jara, Lisandro López, Carlos Izquierdoz, Frank Fabra, Eduardo Salvio, Jorman Campuzano, Diego González, Sebastián Villa, Franco Soldano et Carlos Tevez. DT: Miguel Ángel Russo.

Club de course: Gabriel Arias, Fabricio Domínguez, Leonardo Sigali, Nery Domínguez, Alexis Soto, Eugenio Mena; Lorenzo Melgarejo, Leonel Miranda, Matías Rojas, Héctor Fértoli et Lisandro López. DT: Sebastian Beccacece.

Stade: Alberto J. Armando (La Bombonera)

Arbitre: Wilmar Roldán (Colombie)

