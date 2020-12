Boca affrontera l’Inter à Porto Alegre pour le match aller (Archive)

À partir de 21h30 Bouche vais visiter Inter de Porto Alegre pour le match aller des huitièmes de finale du Coupe Libertadores. Le match, qui sera arbitré par le Chilien Roberto Tobar, pourra être suivi par ESPN 2.

Ce sera une réunion spéciale ce soir au stade Beira Río pour l’équipe qu’il dirige Michelangelo Russo. Au-delà de l’hommage que le Xeneize a rendu Diego Maradona Après sa mort dimanche dernier à La Bombonera pour le tournoi local, l’équipe argentine sortira jouer une semaine après la mort de l’une des grandes idoles du club de La Ribera.

Après le report du duel de coupe, Boca a pris le terrain et, à domicile, a battu Newell’s avec deux buts du Colombien Edwin Cardona, qui jouera dès le départ au Brésil. Par rapport à l’équipe que Russo mettra sur le terrain, DT Xeneize a décidé de mettre Eduardo Salvio parmi les gros titres, qui s’est déjà remis de la déchirure qui l’a empêché de se rendre sur le terrain pendant trois semaines.

De cette façon, Toto prendra la place qu’aurait occupée Franco Soldado il y a sept jours, qui sera sur le banc des remplaçants ce soir. Absent du match pour la Ligue de football professionnel, un autre qui reviendra dans les onze de départ sera le capitaine Carlos Tevez. Le colombien Villa Sebastian rejoindra l’offensive d’une équipe qui cherchera à obtenir un bon résultat au match aller, en attendant ce que sera le match revanche, qui se jouera mercredi 9 décembre prochain à la Bombonera.

Pour sa part, L’Inter arrive décimé lors du premier match des huitièmes de finale de Libertadores. Au cours des dernières heures, le club de Porto Alegre a confirmé que trois joueurs de son équipe avaient contracté un coronavirus. C’est le milieu de terrain partant Edenilson, Le devant Caio Vidal et le défenseur Matheus jussa, qui ratera la première étape. Un autre membre qui ne s’est pas encore remis du virus COVID-19 est l’entraîneur Abel Braga, qui a remplacé Eduardo Coudet sur le banc de l’équipe brésilienne. Son assistant Leomir de Souza dirigera aujourd’hui.

L’équipe qui a remporté le Libertadores à deux reprises dans son histoire est quatrième à Brasileirao avec 37 points, cinq points de moins que l’Atlético Mineiro (42) dirigé par l’Argentin Jorge Sampaoli. Il a accumulé une séquence de six matchs sans victoire, avec trois nuls et le même nombre de défaites.

Il est important de noter que le vainqueur de la clé affrontera le Racing en quart de finale. Après avoir égalisé 1-1 à Avellaneda et aussi à Maracana, la série s’est définie aux tirs au but et c’est là que l’équipe de Sebastián Beccacece a réussi l’exploit de laisser le dernier champion d’Amérique sur la route.

Formations

Inter: Marcelo Lomba; Heitor, Zé Gabriel, Rodrigo Moledo et Uendel; Rodrigo Dourado, Rodrigo Lindoso, Patrick et Andrés D’Alessandro; Thiago Galhardo et Yuri Alberto. DT: Abel Braga.

Bouche: Esteban Andrada; Julio Buffarini, Lisandro López, Carlos Izquierdoz et Frank Fabra; Nicolás Capaldo et Jorman Campuzano; Salvio, Edwin Cardona et Sebastián Villa; et Carlos Tevez. DT: Miguel Ángel Russo.

Arbitre: Roberto Tobar (Chili)

Temps: 21h30

Stade: Rivière Beira

la télé: ESPN 2