Une semaine après avoir pleuré la mort de Diego Maradona, Boca Juniors est revenu en Copa Libertadores et l’a fait sur la voie de la victoire, grâce à son capitaine Carlos Tevez.

Boca a gagné 1-0 contre l’International du Brésil mercredi lors du match aller des huitièmes de finale du tournoi continental, grâce aux 63 minutes de “Carlitos”, qui a dédié le score à Maradona en enlevant son maillot et en montrant une vieille femme du Xeneize que portait la star argentine en 1981.

C’est le seul match qui a été reporté le 25 novembre après la mort de Diez et à la demande de Boca Juniors. Le choc de retour aura lieu le 9 décembre à la Bombonera.

À cette date, Nacional d’Uruguay, Palmeiras du Brésil et Libertad du Paraguay ont scellé leurs passeports pour les quarts de finale.

L’accent était mis sur Beira-Río de Porto Alegre, où l’Inter a reçu un Boca Juniors encore attristé qui est arrivé portant un bandeau noir sur son avant-bras en signe de deuil pour la mort de Maradona, à la suite d’un arrêt cardiorespiratoire à 60 ans.

Le club dirigé par Miguel Angel Russo est arrivé avec toutes ses stars disponibles, dont le milieu de terrain Eduardo Salvio, remis d’une déchirure.

Après une première mi-temps assez régulière, disputée sur une pelouse inondée par la pluie et avec des stands vides en raison de la pandémie, l’Inter a généré plusieurs occasions de marquer avant le score de Tevez. Dans un, Heitor est entré dans la zone en esquivant deux de Boca et en prenant un tir puissant qui a zoomé au-delà du poteau éloigné.

Quelques minutes plus tard et à un moment où le local était au top, les deux capitaines Xeneize sont arrivés. Salvio a profité d’une erreur à la sortie de l’Inter et a passé le ballon au milieu de la surface à Tevez, qui a réussi à l’attraper, a fait un virage et a terminé avec son pied gauche à l’arrière, après quoi il a couru pour célébrer en l’honneur de Maradona.

“C’est un petit hommage à Diego, un t-shirt qu’il m’a donné”, a déclaré Tevez. “Très heureux de lui donner cette joie. Il nous regarde sûrement d’en haut. Je veux le dédier à la famille Maradona et à ma famille.”

C’était une célébration similaire à celle que Lionel Messi a organisée ce week-end après avoir marqué le dernier but d’une victoire de Barcelone contre Osasuna en Ligue espagnole, bien que les dix également et le capitaine de l’équipe catalane aient utilisé un vieux maillot de Maradona. des Old Boys de Newell.

Le vainqueur de la série Boca-Inter sera mesuré en quarts de finale face au Racing Club, qui a éliminé l’actuel champion Flamengo la veille.

Peu de temps avant à Montevideo, Nacional a réussi à se qualifier pour les quarts de finale en battant Independiente del Valle de Ecuador 4-2 aux tirs au but, devenant ainsi le rival de River Plate dans ce tour.

Nacional et Independiente sont arrivés avec la série ouverte après un nul sans but au match aller, un résultat qui a été répété et qui a forcé des tirs au but. Les visiteurs étaient plus proches du but dans les phases finales du match, dans lesquelles la figure du gardien Sergio Rochet a été agrandie.

Gonzalo Bergessio, Gonzalo Castro, Claudio Yacob et Emiliano Martínez ont marqué pour Nacional, qui a tiré le dernier but. Felipe Carballo est le seul à avoir raté son tir. Efrén Mera et Gabriel Torres ont obtenu ceux d’Independiente, mais Cristian Pellerano et Richard Schunke ont échoué, le premier a été arrêté par Rochet et le second a lancé très haut.

En revanche, Palmeiras du Brésil a obtenu sa passe confortablement et une nouvelle victoire, cette fois au match retour, contre l’Équatorien Delfín, 5-0 et pour un total de 8-1.

Il a balayé Delfín avec un doublé de Gabriel Veron (49 et 60 minutes), Patrick de Paula (29), Willian (52) et Danilo (90 + 4).

Il sera mesuré contre le Paraguayen Libertad, qui a battu le bolivien Wilstermann 2-0 au match retour avec un doublé de l’attaquant Óscar Cardozo, pour terminer la série en sa faveur avec un total de 5-1.