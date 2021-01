Argentinos Juniors et Boca se battront pour la première place dans la région

L’APERÇU DU MATCH

Ce ne sera pas directement pour un titre national mais encore une fois Boca et River joueront à l’unisson pour un objectif commun: se qualifier pour la finale de la Coupe Diego Maradona. Dans ce qui est sa dernière présentation pour le groupe A de la zone de compétition du concours national, Xeneize est actuellement en visite chez Argentinos Juniors (qui a également une chance d’être finaliste) au stade Diego Armando Maradona. Réalisé par Fernando Espinoza (Fox Sports Premium diffuse en direct).

L’équipe dirigée par Michelangelo Russo il a récolté deux victoires et deux nuls lors de ses quatre premières apparitions. Cela vient d’égaler River, l’autre leader du groupe, qui est devancé par une différence de buts. Mercredi dernier, il a ouvert sa série de demi-finales de la Copa Libertadores contre Santos, à qui il rendra visite mercredi prochain au Brésil. C’est pourquoi le DT inclura une équipe remplie de remplaçants au rendez-vous ce soir.

C’est ainsi que presque tous ceux qui ont débuté contre les Brésiliens (Esteban Andrada, Lisandro López, Carlos Izquierdoz, Frank Fabra, Nicolás Capaldo, Diego González, Sebastián Villa; Carlos Tevez et Franco Soldano) se reposeront et filmeront plusieurs jeunes et remplaçants, comme cela s’était passé lors des matchs précédents. Seuls Leonardo Jara et Eduardo Salvio répéteront ce duel pour les Libertadores. Il est à noter que le DT disposait déjà d’un faible assuré car Jorman Campuzano Il se remet d’une tension sur son ischio-jambier droit.

Chez le propriétaire, l’idée de Diego Dabove est de jouer peu ou rien, en tenant compte du fait que le casting vient de battre Huracán dans le Parque Patricios. L’inquiétude a traversé l’état physique de Gabriel Florentin, qui était sorti avec une contrariété dans la première moitié du match contre le Globe et ne sera finalement pas du match. Il faut se rappeler qu’El Bicho a Elías Gómez (COVID-19 asymptomatique positif), Matías Caruzzo (traumatisme à une rotule) et Nicolás Silva (entorse de la cheville droite).

Quelles sont les options de chaque équipe pour être finaliste de la Coupe Diego Maradona? Les Argentinos sont obligés de gagner et espèrent ensuite que River ne vaincra pas Independiente sur le terrain de Banfield. Une égalité servira Boca tant que River ne battra pas Independiente. Et même si Boca (8 buts pour et 4 contre) gagne, ils devront être conscients du résultat de River (8 buts pour et 5 contre) pour définir par différence de buts. Dans le cas où ils seraient égaux en points, en nombre de points pour et contre, il pourrait être possible de dessiner quelle équipe avance au tour suivant ou de jouer une finale contre le millionnaire.

Il faut rappeler que la finale se déroulera dans la province de San Juan le dimanche 17 janvier. Dans la zone B, ils ont une chance d’être finalistes Banfield 9, ateliers 8 et Gimnasia La Plata 7. Leurs matchs auront lieu demain à partir de 21h30 et seront: Colón-Talleres, Banfield-San Lorenzo et Gimnasia La Plata-Atlético Tucumán.

ENTRAÎNEMENT:

Argentinos Juniors: Lucas Chaves; Jonathan Sandoval, Miguel Torrén, Carlos Quintana, Kevin Mac Allister; Franco Ibarra, Fausto Vera, Matías Romero; Gabriel Hauche, Gabriel Ávalos et Diego Sosa. DT: Diego Dabove

Boca Juniors: Agustín Rossi; Julio Buffarini, Carlos Zambrano, Gastón Ávila, Emmanuel Mas; Leonardo Jara, Alan Varela, Edwin Cardona, Eduardo Salvio; Mauro Zárate et Ramón Ábila. DT: Miguel Ángel Russo

Stade: Diego Armando Maradona

Arbitre: Fernando Espinoza

Va téléviser: Fox Sports Premium

