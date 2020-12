(Photo: Fotobaires)

Bouche, avec une attention partagée entre leur participation à la Coupe Libertadores et la Coupe Diego Armando Maradona, visite Ateliers de Cordoue dans un match valable pour le sixième et dernière date de la zone 4 qui définira le classement des deux à la phase de championnat du tournoi national. Le match se joue dans le stade Mario Alberto Kempes, est arbitré par Fernando Rapallini et télévisé par le signal TNT Sports.

Boca et Talleres ont joué dans une première mi-temps ennuyeuse. Le frottement et les quelques espaces étaient une constante pendant cette étape où le Xeneize était légèrement supérieur. À trois minutes, Federico Navarro a frappé fort Edwin Cardona, qui a été bouleversé pendant plusieurs minutes jusqu’à ce qu’il récupère. Mauro Zárate était l’autre footballeur de Boca qui a ressenti la rigueur de l’équipe de Cordoue, qui n’a manipulé le ballon que dans la dernière section.

Auparavant, il y avait des protestations du côté de Boca. D’abord à 8 ′, un penalty de Juan Méndez sur Nicolás Capaldo, dans lequel il y avait une charge du footballeur local mais cela n’a pas été perçu comme une faute. Puis, à 16 ‘après une excellente qualification de Cardona, Fabra a fait un grand coup personnel et est tombé en réclamant la peine maximale. Ce n’était pas non plus une infraction, puisque la partie colombienne s’est jetée avant qu’il y ait contact.

À 21 ans, Cardona a de nouveau envoyé un centre au cœur de la zone, ce que Wanchope Ábila a raté de peu, tandis que les mêmes minutes colombiennes ont tenté plus tard quelques tirs à mi-distance qui passaient par-dessus la barre transversale. Boca a joué tôt et cette sortie propre compliquée de Tallers, ce qui ne pouvait qu’inquiéter Andrada à 29 ans avec un tir de Franco Fragapane.

Jusqu’à 31 ans, Wanchope Ábila a de nouveau souffert d’une gêne musculaire et a automatiquement demandé le changement. A sa place, Franco Soldano entra.

Les Cordobans étaient sur le point d’obtenir le classement dimanche dernier, même si à quelques minutes de la fin, le Garnet l’a battu par 1-0 avec un objectif de Nicolas Orsini et cela a allongé l’incertitude jusqu’à la dernière date, en même temps que cela a aussi compliqué Bouche, qu’après avoir battu La Lepra à La Bombonera par 2-0 J’ai savouré le classement.

Est-ce maintenant ceux de Michelangelo Russo vous devez faire attention au tournoi local car il leur faut au moins un tirage au sort à Cordoueet l’entraîneur il ne peut pas utiliser une équipe totalement alternative comme prévu.

C’est clair que La priorité de Boca est la Copa Libertadores et mercredi, il tentera de clôturer la série de Huitièmes de finale contre Inter de Porto Alegre, qu’il a surpassé par 1-0 cette semaine dans Brésil avec un but de son capitaine Carlos Tevez. Dans le cas de la spécification de votre classification pour quarts de finale, le Xeneize sera trouvé dans cet exemple avec Courses, qui a surpris en éliminant Flamengo dans le Maracana, actuel champion de la Libérateurs.

Tu regarde, la figure principale de l’équipe tout au long 2020, ce n’est pas dans La Docta comme une autre pièce importante comme Eduardo “Toto” Salvio. En tant, Edwin Cardona, qui vit son meilleur moment depuis son retour au club en août, avec des buts, des passes décisives et des performances à un niveau superlatif, est du match. Russo garde également le gardien de but Esteban AndradaLe Péruvien joue depuis le début Carlos Zambrano, défenseur de la catégorie internationale, il y a aussi le Colombien Jorman Campuzano Oui Nicolás Capaldo, et maintient comme avant Newell’s à l’offensive pour Mauro Zarate Oui Ramón «Wanchope» Abila.

Le “T” doit gagner pour assurer sa qualification ou bien obtenir le même résultat que Lanús, qui aussi de 21h30 visite Newell’s dans le stade Colosse Marcelo Bielsa, à Rosario.

A la jonction de la première roue, Ateliers battre Bouche dans “La Bombonera” par 1-0 avec un but marqué par Joël Sonora à trois minutes de la fin du match, après un mauvais départ du gardien Agustin Rossi, qui n’a plus été prise en compte après cette performance.

De toute façon, le bilan général favorise Boca avec 22 victoires contre 13 de Talleres, plus 18 nuls après s’être rencontrés 53 fois par des tournois officiels.

Lors de la dernière visite à Cordoue, le 2 février passé, Bouche a été imposé à Ateliers pour 2-1 avec des buts de Tu regarde et le colombien Villa Sébastien, tandis qu’un autre colombien, Diego Valoyes, réduit à la fin, dans une victoire clé pour la conquête ultérieure de la Super League.

Formations:

Ateliers de Cordoue: Marcos Diaz; Nahuel Tenaglia, Juan Cruz Komar, Rafael Pérez et Enzo Díaz; Tomás Pochettino, Federico Navarro, Juan Ignacio Méndez et Franco Fragapane; Diego Valoyes et Guilherme Parede. DT: Alexander Medina.

Boca Juniors: Esteban Andrada; Leonardo Jara, Carlos Zambrano, Carlos Izquierdoz et Frank Fabra; Sebastián Villa, Nicolás Capaldo, Jorman Campuzano, Edwin Cardona; Mauro Zárate et Ramón «Wanchope» Ábila. DT: Miguel Angel Russo.

Arbitre: Fernando Rapallini.

Tribunal: Mario Alberto Kempes, de Cordoue.

Heure de début: 21h30.

LA TÉLÉ: TNT Sports.

