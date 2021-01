Boca et Banfield joueront la finale de la Coupe Maradona

La Coupe Diego Armando Maradona de la Ligue de football professionnelle Vous connaissez déjà les noms des équipes qui seront mesurées pour le titre en grande finale. Boca Juniors et Banfield ils étaient les vainqueurs des Championnats Zone A et B, respectivement, et ils ont gagné le droit de participer au match qui définira le grand champion du concours.

Le duel décisif, qui se déroulera à huis clos, a déjà confirmé la date et le scénario dans lequel il se jouera: Ce sera le dimanche 17 janvier au Stade du bicentenaire de San Juan. L’heure de départ sera annoncée par les autorités de la concurrence dans les prochaines heures.

Boca est classée pour la prochaine édition du plus grand tournoi au niveau continental pour avoir été le champion du tournoi local 2020. Dans ce scénario, qu’adviendra-t-il du ticket attribué par le concours si Xeneize est champion? Selon la réglementation, le lieu “Il sera occupé par la prochaine équipe la mieux placée du tableau général des positions pour la saison 2019/2020” qui dans ce cas est Défense et justice. De plus, Arsenal profiterait de ce déplacement et entrerait dans la zone de la Coupe d’Amérique du Sud 2021.

Le stade du bicentenaire de San Juan accueillera la finale (Victor Carreira / telam / cf)

L’équipe qui dirige Michelangelo Russo a fait match nul 2-2 samedi soir contre les Argentinos Juniors à La Paternal et a terminé en tant que leader du Championnat Zone A avec neuf points. Surpassaient les uns les autres rivière, qui est tombé à Independiente 2-0 et a clôturé sa participation au concours.

Ce dimanche, c’était au tour de la définition de la Championnat Zone B. Banfield a été imposé par 4-1 avant San Lorenzo dans son stade et a obtenu un ticket pour la définition du concours. Dans le précédent, ceux dirigés par Javier Sanguinetti Ils couraient avec un certain avantage car ils dépendaient d’eux-mêmes: une victoire les déposait en finale, quelle que soit l’issue des matches. Ateliers de Cordoue et de Gymnastique La Plata, qui étaient les deux autres équipes qui avaient des chances de se déterminer en premier. Le T a gagné par 2-1 lors de votre visite à Colon de Santa Fe et le loup est tombé avant Athlétique Tucuman pour 1-0, mais rien de tout cela n’avait d’importance pour le Drill qui a fait sa part et s’est retrouvé avec le triomphe qui lui a permis de finir au sommet avec 12 points (un de plus que des ateliers).

Selon les règlements de la Coupe Maradona, la finale se jouera en un seul match et Si à la fin du règlement 90 minutes le résultat est une égalité, la définition se fera par l’exécution de tirs au but depuis le point de penalty. L’état des locaux à des fins d’organisation (occupation des vestiaires, bancs de remplacement, choix des vêtements, etc.), sera établi dans les bureaux de la Ligue de football professionnel. A l’issue de la rencontre, la cérémonie de remise des prix aura lieu pour le champion.

