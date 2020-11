Boca et Lanus s’affrontent pour la première date de la Coupe de la Ligue professionnelle (FotoBaires)

La Coupe de la Ligue professionnelle a levé son rideau hier avec deux apparitions et l’action se poursuit aujourd’hui avec quatre engagements. Le plus attrayant est celui qui se déroule dans la Ciudad de Lanús Néstor Díaz Pérez. Sur cette scène vous pouvez voir les visages de Lanús et Boca, actuel champion de football argentin et l’un des principaux candidats pour conserver le trophée. L’arbitre est Fernando Rapallini et télévise TNT Sports.

Comme la priorité absolue de Xeneize pendant ce semestre est la Copa Libertadores, Miguel Ángel Russo prévoit d’utiliser ce tournoi pour filmer certains joueursAinsi, il a la majorité de son effectif à pleine capacité face au choc mémorable des huitièmes de finale contre l’Inter de Porto Alegre par Chacho Coudet (le match aller se déroulera le 25 novembre, au Brésil).

La défaite la plus brillante de ce match est celle du gardien Esteban Andrada, qui a subi un soléaire tendu à la jambe gauche. A sa place se trouve Agustín Rossi, qui vient de se démarquer la saison dernière avec le plongeur de Garnet.

En défense centrale, le Péruvien Carlos Zambrano prend la place de Lisandro López pour faire la défense centrale aux côtés de Carlos Izquierdoz. Au milieu de terrain, Eduardo Salvio (dans le précédent il a assuré qu’il ne tiendra aucune fête en cas de but, par respect pour son ancien club), Jorman Campuzano et Edwin Cardona restent immobiles. Le seul ajustement est l’inclusion de Nicolás Capaldo par Pol Fernández.

«Soldano joue Soldano, pas ce que je lui demande. Il a toujours été généreux tout au long de sa carrière. Et Tevez joue Tevez, à la manière dont nous parlons et cherchons. Je respecte toutes les opinions, mais l’une des grandes variétés de choses qui peuvent avoir et tout dépendant de l’équipe, cherche le meilleur. On parle de ça (pas tellement de conversion) et de tout, on cherche un moyen de l’améliorer et tout, on est au top de ce genre de chose, mais ce n’est pas non plus le problème », a commenté le coach avant cet engagement.

El Garnet, pour sa part, joue ce soir son deuxième match après un arrêt de sept mois en raison de la pandémie de coronavirus. Ce mercredi, il s’est imposé 3-2 à domicile contre San Pablo de Dani Alves, pour le match aller de la deuxième phase de la Coupe d’Amérique du Sud.

La priorité dans le Sud étant le tournoi international, Luis Zubeldia, qui n’a pas confirmé l’équipe, pourrait faire quelques ajustements en pensant à l’engagement dur qu’il aura le mercredi 4 novembre à Morumbí.

Le jeune Lautaro Morales continuera d’être le gardien du but, tandis que Lionel Di Plácido est un habitué du côté droit. A l’offensive, quant à eux, seront Pedro de la Vega et José Sand inoxydable.

Il est à noter que ce groupe a été classé comme “celui de la mort”, en raison du bon niveau des campus des quatre qui composent la zone 4. Hier, Talleres de Córdoba est devenu fort en tant que local et a gagné 3 à 1 contre Newell ‘s.

Formations:

Stade: Ville de Lanús Néstor Díaz Pérez

Arbitre: Fernando Rapallini

Temps: 21,15

Télévision: TNT Sports

Fixation:

Tableau des positions: