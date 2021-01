Boca et River, face à face dans un nouveau Superclásico du football argentin

Il a fallu plus d’un an pour qu’une nouvelle édition du Superclásico argentin ait lieu. La dernière fois qu’ils se sont vus, c’était fin octobre 2019 pour le match revanche des demi-finales de Libertadores, également dans la Bombonera. Ce soir, il y aura aussi des choses importantes en jeu, avec la possibilité latente qu’elles soient mesurées dans une nouvelle finale de coupe continentale fin janvier. À partir de 21h30 au stade Alberto J.Armando, Boca et rivière traversera pour la quatrième journée du Championnat Zone A du Coupe Diego Armando Maradona. Fernando Rapallini arbitrera et diffusera TNT Sports.

14 mois se sont écoulés depuis cette victoire du minimum de Xeneize contre Millionaire, qui, grâce au résultat global, s’est qualifié pour la finale des Libertadores qu’il a perdue face au Flamengo au Pérou. Beaucoup d’eau coulait sous le pont et les deux traversent un grand moment lorsqu’ils viennent d’entrer dans la zone de définition. Avec 7 points, ils mènent le groupe des six et ils sont clairs que celui qui obtient les trois points aujourd’hui aura un pied en finale de la coupe nationale.

Le Sunday River suivant recevra Independiente et Boca dira au revoir aux Argentinos Juniors, mais ils devront d’abord retracer le chemin dans leurs clés respectives de demi-finale de l’édition actuelle des Libertadores. Ce mardi ceux de Marcelo Gallardo se produiront à Buenos Aires (cour rouge, comme tout au long du concours) devant le Palmeiras, en même temps que ceux de Miguel Ángel Russo joueront mercredi le premier garçon de la Bombonera contre lui Les saints. Et après avoir défini leur chance dans le tournoi local, ils affronteront des rematchs au Brésil (River mardi 12 et Boca mercredi 13).

Les entraîneurs spéculent sur la fatigue et ont fait quelques mouvements dans les formations pour doser leurs efforts la tête fixée sur la corde exigeante qui arrive. Mais tout d’abord. Dans la Bombonera, Russo et Gallardo feront la une des journaux car ils comprennent qu’une victoire ne nourrira pas seulement les options de titre locales, mais sera également un grand coup de pouce mental si une autre finale internationale est donnée, cette fois, au stade Maracana de Rio de Janeiro. 30 janvier. Cependant, ils conserveront certains jetons importants.

Xeneizes et Millonarios se sont vus pour la dernière fois il y a 14 mois à La Bombonera (. / Juan Ignacio Roncoroni)

Le Xeneize comportera une colonne vertébrale titulaire composée de Andrada, Izquierdoz et Campuzano plus une référence du campus comme Wanchope Ábila, qui a battu Franco Soldano à cette occasion mais se reposerait pour les Libertadores mercredi. Finalement, Mauro Zarate a fait irruption dans la formation titulaire au lieu de Carlos Tevez. Les jours précédents, il avait touché deux joueurs: Nicolas Capaldo (a subi un traumatisme à la mâchoire à l’ouragan et un traitement dentaire est effectué sur deux dents inférieures) et Edwin Cardona (déjà rétabli d’une entérocolite).

La poupée a fait appel au mystère jusqu’à la dernière seconde. La grande question est de savoir s’il pariera sur un jeune qui ferait ses débuts contre Boca: Santiago Sosa. Enregistrer trop de pièces peut conduire à des regrets plus tard, alors le stratège de Núñez aurait un mélange avec plusieurs hommes qui répéteraient mardi contre les Brésiliens. Comme dans le vestiaire local, les formations seront définies quelques minutes avant de sortir jouer.

Il est clair que les deux équipes ont mis plus de jetons dans les Libertadores mais dès que le coup de sifflet du juge de service retentira, aucun ne voudra être laissé les mains vides. Est en jeu le laissez-passer pour la finale du championnat local, l’histoire des coupes nationales (sur 8 joués, River a gagné 4, égalité 3 et Boca a remporté le reste) et, fondamentalement, l’honneur.

L’arbitre désigné pour le match mémorable de la journée dans la Coupe Maradona est Rapallini, qui a commandé l’action dans le 0-0 de la Monumental pour la dernière Super League.

FORMATIONS:

Bouche: Esteban Andrada; Julio Buffarini, Carlos Zambrano, Carlos Izquierdoz, Emmanuel Mas; Jorman Campuzano, Nicolás Capaldo; Sebastián Villa, Edwin Cardona; Mauro Zárate et Ramón Ábila. DT: Miguel Ángel Russo

Rivière: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Robert Rojas, Santiago Sosa ou Javier Pinola, Paulo Díaz; Ignacio Fernández, Bruno Zuculini, Leonardo Ponzio, Jorge Carrascal; Julián Álvarez et Rafael Santos Borré. DT: Marcelo Gallardo

Stade: Alberto J. Armando (Bombonera)

Temps: 21h30

Arbitre: Fernando Rapallini

Télévisera: TNT Sports

TABLE DES POSITIONS

