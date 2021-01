Boca Juniors et River Plate à égalité à 2 dans un match émouvant pour la quatrième date de la deuxième étape de la Coupe Diego Maradona, disputée samedi soir au stade La Bombonera, à Buenos Aires, à huis clos.

Ramón ‘Wanchope’ Ábila (9) et le Colombien Sebastián Villa (85) ont marqué les buts de l’équipe ‘xeneize’, tandis que Federico Girotti (73 ans) et le ‘caféiculteur’ Rafael Santos Borré (76 ans) ont marqué pour l’équipe des millionnaires ».

Les deux ont terminé le match avec 10 joueurs en raison des expulsions du Colombien Jorman Campuzano (57), du côté de Boca, et Enzo Pérez (79), à River.

Avec ce résultat, les deux continuent à mener le tableau dans le groupe A de la phase de champion de la Coupe Maradona, avec 8 points, même si Boca a un léger avantage dans la différence de buts (+4, contre +3 pour ceux sur l’aile). rouge).

River commençait beaucoup mieux, ce qui n’a pas tardé à s’installer sur le terrain de jeu et à corner Boca, à tel point qu’avant deux minutes il avait la première grosse chance avec une bombe croisée de Borré, qui a trouvé une bonne réponse du gardien Andrada au premier bâton.

Cependant, c’est Boca qui a obtenu le premier stylet de la nuit, dans un bon jeu collectif dans lequel il a traîné quelques marques et a ouvert le jeu à gauche pour Mas, qui s’est déplacé en diagonale et a fait une belle passe croisée à les arrières des défenseurs centraux pour Ábila, qui est venu derrière Diaz et a battu Armani avec une touche précise.

Le but n’a pas du tout diminué l’enthousiasme de River, qui a pris le contrôle du match, et n’était pas en mesure d’égaliser avec un tir placé de Carrascal qui a touché le bon poteau alors qu’Andrada ne pouvait que regarder.

River a eu une autre chance vers la fin de la première mi-temps, avec un tir de De la Cruz qui a cherché l’angle mais a trouvé une réponse solide d’Andrada, bien que ce soit Boca qui, avec des espaces, a atteint le fond des quelques fois où il a eu le ballon. , et donc Capaldo a exigé Armani avec une bombe.

L’équipe de Gallardo dominait le match à volonté, au point qu’elle dépassait 70% de possession de balle, mais malgré cette possession de balle écrasante, il était difficile pour le visiteur d’arriver clairement.

Au début de la seconde mi-temps, Boca a eu la chance d’augmenter lors d’une pause avec Ábila, mais l’attaquant a échoué lorsqu’il a voulu définir seul alors qu’il n’avait Zarate qu’au centre, et a perdu le duel au corps à corps avec Armani.

Ce ne serait pas la première mauvaise nouvelle pour Boca, car peu de temps après que Campuzano a été expulsé pour une gifle au visage de Matías Suárez, alors que le milieu de terrain colombien a dû déjà voir le carton rouge en première mi-temps, pour un coude sur le cou de son compatriote Carrascal .

Même avec dix joueurs, Boca semblait se sentir à l’aise avec le 1-0 et a même eu une autre opportunité dans une excellente contre-attaque de Villa, qui s’est échappée et a terminé de près, mais Armani a sauvé l’équipe visiteuse.

DT Gallardo a mis la main sur plusieurs changements, et l’un d’eux a payé, car le jeune Federico Girotti a marqué la tête 1-1, après un centre de Montiel de la droite, et après avoir remporté la marque du Péruvien Zambrano.

Dans un tourbillon, le visiteur a tourné l’addition, et par le même itinéraire, à peine trois minutes plus tard et avec une succession de centres qui se sont terminés par un envoi aérien de Nacho Fernández à l’avant de Borré, qui a changé d’adresse et l’a laissé très hors de portée d’Andrada.

La table semblait être servie pour River, mais le carton rouge à Enzo Pérez, après une forte faute sur Capaldo, a égalé le développement, et Boca a atteint l’égalité dans une grande action de Carlos Tévez, qui a pris le ballon et a traîné des marques, et il a aidé avec une passe parfaite vers le vide à Villa, qui a piqué à droite et défini avec classe sur le départ désespéré d’Armani.

Même si River semblait avoir fait beaucoup plus, la vérité est que Boca, avec moins de possession, en a eu assez et a fini par justifier une distribution de points pour le retour de la superclassique après 15 mois, dans un duel vibrant qui a tout laissé en suspens. Vers la définition du tournoi local, les deux étant également occupés en demi-finale de la Copa Libertadores.

– L’enthousiasme précédent –

Avant le match, joué sans public, les deux équipes ont été encouragées dans les hôtels où elles étaient concentrées, par des centaines de fans qui se sont rassemblés sans distance sociale adéquate au milieu de la pandémie de covid-19, sans même porter de masque.

“On sait que ce n’est pas du tout bon, non? Évidemment, personne ne suit le protocole qu’on veut vraiment, mais le maillot peut faire plus”, a accepté Claudio Cruz, un fan de River.

Du côté des ‘xeneize’, l’un des supporters, Santiago Peralta, a déclaré qu’il était venu “pour être proche du terrain, accompagner les joueurs et être proche”.

Str / gma