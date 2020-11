Boca Juniors a surmonté une autre épreuve de caractère et a battu Newell’s dimanche 2 à 0 pour la deuxième date de la Coupe de la Ligue professionnelle de football argentin, lors d’un match joué à Rosario (province de Santa Fe, centre-est).

Le “ xeneize ” a fait face à un bon test contre un Newell dur et intense, qui a planté une forte résistance au milieu de terrain, mais Boca a toujours été plus pointu dans la zone devant et a fini par remporter une victoire plus ferme en force que en performance, même s’il aurait pu se débattre.

Carlos Tevez était à nouveau la figure de Boca et a ouvert le compte (40) avec une définition exquise après une passe d’Eduardo Salvio dans le vide, et en seconde période, le défenseur Lisandro López (76) a augmenté d’une tête.

Avec ce triomphe, Boca s’est imposé comme le leader de la zone 4 de la Coupe, et a prolongé l’invaincu de Miguel Ángel Russo en tant qu’entraîneur “ xeneize ”, qui a déjà disputé 16 matchs – tous ceux qu’il a disputés en 2020 -, avec 13 victoires et 3 liens.

“Là-bas, Newell a très bien géré le ballon en première mi-temps. Mais nous savons au sommet que nous pouvons faire du mal, nous avons toujours eu les (situations) les plus claires, et à la fin nous avons fait un excellent match”, a souligné Tevez.

Boca a de nouveau eu la participation parmi les gros titres de l’ailier colombien Sebastián Villa, qui n’avait pas joué depuis mars dernier et avait été marginalisé de l’équipe après un épisode présumé de violence de genre contre son ex-partenaire, dans une situation qui fait toujours l’objet d’une enquête par le Justice argentine.

Villa s’est rendue du plus bas au plus élevé et a eu quelques chances de marquer, mais a perdu le duel avec le gardien de but de Newell.

A Santa Fe, Unión, avec une formation alternative, a donné un autre coup dur au Racing, qu’il a battu 2-0 grâce aux cris de Fernando Márquez (4) et du jeune Mauro Luna Diale (69). L’Académie avec deux défaites consécutives commence à voir sa participation à la Zone 1 du tournoi compliquée.

Sans son entraîneur Diego Maradona, qui reste hospitalisé après une opération lundi dernier, Gimnasia a dû se contenter d’un match nul 2-2 avec Vélez, qui a disputé une bonne partie du match avec un homme de moins en raison de l’expulsion du défenseur Lautaro Gianneti (54e).

Matías García (55 ans, sur penalty) et le Colombien Johan Carbonero (68 ans) ont marqué les buts pour le ‘Lobo’ de La Plata, tandis que Thiago Almada (5) et Lucas Orellano (90) l’ont fait pour Vélez.

Dans la matinée, l’Atlético Tucumán s’est imposé au sommet de la Zone 1 avec une victoire déchirante 2-1 à l’extérieur contre Arsenal avec des buts de Gabriel Risso Patrón (8) et Lucas Melano (90 + 1), tandis que Mateo Carabajal ( 57) chiffres réduits pour ceux de Sarandí.

Lundi, la date s’achèvera avec les réunions d’Independiente-Colón, de Talleres-Lanús et de Córdoba-Defence and Justice.

Voici les résultats du deuxième tour de la Coupe de la Ligue:

-Vendredi:

Conseil d’administration – Hurricane 1-2

Argentinos Juniors-Aldosivi 0-1

-Samedi:

Banfield-Godoy Cruz 1-0

San Lorenzo-étudiants 2-0

River-Rosario Central 2-1

-Dimanche:

Arsenal-Atlético Tucumán 1-2

Gymnastique La Plata-Velez Sarsfield 2-2

Union-Racing Club 2-0

Les vieux garçons de Newell-Boca 0-2

-Lundi:

Indépendant-Colon

Ateliers-Lanús

Córdoba centrale – Défense et justice

Voici les positions:

Zone 1:

– Pts J G E P GF GC

1. Atl. Tucumán 6 2 2 0 0 6 2

2. Union 4 2 1 1 0 2 0

3. Arsenal 1 2 0 1 1 1 2

4. Courses 0 2 0 0 2 1 6

Zone 2:

– Pts J G E P GF GC

1. Colon 3 1 1 0 0 3 0

2. Indépendant 3 1 1 0 0 1 0

3. Centre de Cordoue 0 1 0 0 1 0 1

4. Défense et J. 0 1 0 0 1 0 3

Zone 3:

– Pts J G E P GF GC

1. Banfield 6 2 2 0 0 4 1

2. Rosario Central 3 2 1 0 1 3 3

4. River Plate 3 2 1 0 1 3 4

3. Godoy Cruz 0 2 0 0 2 1 3

Zone 4:

– Pts J G E P GF GC

1. Bouche 6 2 2 0 0 4 1

2. Ateliers 3 1 1 0 0 3 1

3. Lanús 0 1 0 0 1 1 2

4. Newell’s 0 2 0 0 2 1 5

Zone 5:

– Pts J G E P GF GC

1. San Lorenzo 4 2 1 1 0 2 0

2. Aldosivi 4 2 1 1 0 1 0

3. Argentins 1 2 0 1 1 0 1

4. Élèves 1 2 0 1 1 0 2

Zone 6:

– Pts J G E P GF GC

1. Gymnastique LP 4 2 1 1 0 5 2

2. Ouragan 4 2 1 1 0 3 2

3. Velez Sarsfield 2 2 0 2 0 3 3

4. Conseil d’administration 0 2 0 0 2 1 5

