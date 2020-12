Boca Juniors sera local contre Huracán et River contre Arsenal, dans des affrontements exceptionnels de la troisième date de la deuxième phase de la Coupe Diego Maradona, en prélude au “ Superclásico ” pour le tournoi de football argentin de premier ordre.

Malgré l’attente d’un lancement imminent entre les deux plus grands du football gaucho, les “ xeneizes ” et les “ millionnaires ” se concentrent sur les demi-finales de la Copa Libertadores qu’ils tiendront respectivement contre les Brésiliens Santos et Palmeiras.

Les centres sud-américains auront lieu à partir de la première semaine de janvier, mais avant ces matchs, ils auront deux matches pour la Coupe Maradona, qui les a également comme protagonistes.

River et Boca, avec les modestes Argentinos Juniors, mènent les positions du groupe A de la phase de champion, dont sortira un finaliste, de sorte que la date qui débutera dimanche et les prochains jours sera déterminante pour les deux équipes les plus populaires, qui Le quatrième jour, ils se retrouveront à La Bombonera, dans un duel prévu le 2 janvier.

Boca, qui vient de tourner sa série quarts de finale des Libertadores en battant le Racing (2-0) dans un duel argentin, prévoit d’aligner plusieurs de ses partants réguliers pour recevoir le “ Globo ”, qui au cours du week-end dernière a perdu 3-1 aux partants de la rivière.

Même si le club avec la bande rouge vient avec une agitation de plusieurs matchs, l’entraîneur Marcelo Gallardo a décidé de parier dur sur le tournoi argentin, et a commenté que “nous ajoutons des points pour combattre cette Coupe. Vous êtes excité quand il s’agit de ce moment. Lorsque vous arrivez à cette étape, vous voulez être au rendez-vous final.

Outre Boca-Huracán et River-Arsenal, la troisième journée du Groupe A de la Phase Champion inclura le match entre Argentinos et Independiente.

– Test pour le ‘Drill’ –

Banfield, le principal “ exercice ” du groupe B, aura un test difficile lors de sa visite à Colón lundi dans la ville de Santa Fe, dans une zone où Gimnasia La Plata-Talleres et l’Atlético Tucumán-San Lorenzo s’affronteront également.

Pour la phase de complément, les matches seront Defence and Justice-Board of Trustees, Racing-Godoy Cruz, Newell’s Old Boys-Central Córdoba, Vélez Sarsfield-Estudiantes, Aldosivi-Rosario Central et Unión-Lanús.

Voici les positions:

– Phase de champion

Groupe A:

– Pts JGEP GF GC

1. River Plate 4 2 1 1 0 4 2

2. Bouche 4 2 1 1 0 3 2

3. Argentins 4 2 1 1 0 2 1

4. Ouragan 3 2 1 0 1 4 5

5. Arsenal 1 2 0 1 1 1 2

6. Indépendant 0 2 0 0 2 3 5

Groupe B:

– Pts JGEP GF GC

1. Banfield 6 2 2 0 0 4 1

2. Ateliers 4 2 1 1 0 3 1

3. Gymnastique LP 3 2 1 0 1 3 2

4. Columbus 1 2 0 1 1 2 4

5. San Lorenzo 1 2 0 1 1 2 4

6. Atl. Tucumán 1 2 0 1 1 1 3

– Phase de complément

Groupe A:

– Pts JGEP GF GC

1. Rosario Central 4 2 1 1 0 6 2

2. La défense et J. 4 2 1 1 0 4 2

3. Lanús 4 2 1 1 0 3 2

4. Aldosivi 3 2 1 0 1 2 2

5. Union 1 2 0 1 1 3 5

6. Conseil d’administration 0 2 0 0 2 0 5

Groupe B:

– Pts JGEP GF GC

1. Newell’s 6 2 2 0 0 4 0

2. Velez 6 2 2 0 0 4 1

3. Course 1 2 0 1 1 2 3

4. Élèves 1 2 0 1 1 1 2

5. Centre de Cordoue 1 2 0 1 1 1 3

6. Godoy Cruz 1 2 0 1 1 1 4

str / dm / gfe