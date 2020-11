BUENOS AIRES, 31 octobre (.) – Le champion de football argentin en titre Boca Juniors a remporté samedi 2-1 en tant que visiteur à Lanús avec des buts de Carlos Tevez et Ramón Ábila, lors de la reprise du championnat argentin après près de huit mois de se lever en raison de la pandémie de coronavirus.

Avec cette victoire, la populaire équipe argentine accumule huit matchs consécutifs remportés pour le championnat local et reste invaincue en 2020.

“Le bon fonctionnement de l’équipe signifie que l’on joue bien. Je me sens confiant et rapide”, a déclaré l’expérimenté Tevez à la télévision locale.

“Boca va bien pour cette compétition”, a ajouté l’attaquant de 36 ans.

Boca a ouvert le score à 18 minutes grâce à “Apache” Tevez, après une tête de Carlos Izquierdoz.

Lanús a fait égalité six minutes plus tard par José Sand, qui a frappé le ballon d’une main, dans une action non remarquée par l’arbitre Fernando Rapallini.

Le but gagnant de l’équipe “xeneize” est venu à la 56e minute grâce à une tête du buteur Ramón Ábila, après une bonne manœuvre du Colombien Edwin Cardona dans le secteur gauche.

Plus tôt, Vélez Sarsfield et Huracán ont fait match nul 1-1 avec des buts de Ricardo Álvarez et Norberto Briasco, respectivement.

Pendant ce temps, Argentinos Juniors et San Lorenzo de Almagro ont égalisé sans but, le même résultat qu’Aldosivi de Mar del Plata et Estudiantes.

La date a commencé vendredi avec la victoire 3-0 de Gimnasia y Esgrima La Plata contre le Patronato de Paraná et la victoire 3-1 de Talleres de Córdoba sur les Old Boys de Rosario de Newell.

(Rapport de Ramiro Scandolo. Edité par Carlos Calvo Pacheco.)