BUENOS AIRES, 15 novembre (.) – Le champion de football argentin en titre Boca Juniors a perdu dimanche sa séquence sans défaite en 2020, s’inclinant 1-0 à domicile contre Talleres de Córdoba à la troisième date de la compétition.

Au cours de cette année, avec Miguel Russo comme directeur technique, Boca a accumulé onze victoires et trois nuls jusqu’à la défaite contre Talleres.

“La colère est que nous avons perdu invaincu, mais nous savions que nous allions affronter un adversaire coriace. Il y a des choses à corriger”, a déclaré Julio Buffarini à la télévision locale.

“Positif, nous n’obtenons pas grand chose de ce match”, a ajouté le défenseur de Boca.

Dans un match avec peu d’occasions de marquer, l’équipe locale a mis en danger le but de Talleres à la 33e minute sur une tête de Franco Soldano, mais le gardien Mauricio Caranta a dévié sur le corner.

Dans la deuxième étape, Boca a une fois de plus eu l’occasion de marquer à la 68e minute sur un tir du Colombien Sebastián Villa que Caranta a arrêté avec une très bonne intervention.

Dans les dernières minutes, dirigé par l’expérimenté Carlos Tevez, Boca a manipulé le ballon et joué dans le champ de l’adversaire, mais manquait de précision pour vaincre le gardien rival.

Cependant, Talleres a profité de l’une des rares occasions qui s’est présentée à la 87e minute et a atteint le but grâce à Joel So Señora.

Le milieu de terrain Agustín Obando et le défenseur Carlos Izquierdoz ont été expulsés à Boca vers la fin du match.

Plus tôt, Argentinos Juniors avait battu Estudiantes de La Plata 1-0 en tant que visiteur avec un but à la 72e minute de Damián Batallini.

À la fin du match, Javier Mascherano, multi-champion avec Barcelone et quatre fois en Coupe du monde avec l’équipe nationale argentine, a annoncé qu’il quittait le football à l’âge de 36 ans après un bref passage aux Estudiantes.

«J’ai vécu ma profession à 100%, au maximum que je pouvais, et aujourd’hui je trouve que cela a été difficile pour moi pendant un certain temps», a déclaré «Masche» lors d’une conférence de presse.

Dans d’autres matches dimanche, Huracán a battu Gimnasia et Esgrima La Plata 3-2, tandis que Defensa y Justicia et Independiente égalisaient sans but.

Samedi, River Plate a battu Godoy Cruz 1-0, San Lorenzo a battu Aldosivi 4-1, les Old Boys de Newell ont battu Lanús 4-2 et Arsenal a battu le Racing Club 2-0.

La date a débuté vendredi avec la victoire 3-1 de l’Atlético Tucumán sur Unión de Santa Fe et la victoire 4-2 de Banfield sur Rosario Central.

(Rapport de Ramiro Scandolo. Edité par Carlos Calvo Pacheco.)