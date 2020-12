Bogotá est la première ville d’Amérique latine à présider le réseau des métropoles. Photo: Wikimedia Commons / @JosCuevasc

Ce 30 novembre, l’Assemblée Générale et le Conseil d’Administration du réseau de villes metropolis® se sont tenus virtuellement.

Le bureau du maire de Bogotá a annoncé via son portail Web qu’au cours de la session, le conseil d’administration et les postes de gouvernance en son sein ont été élus, y compris la présidence du réseau.

«L’Association mondiale des grandes métropoles (metropolis®) est un réseau avec 35 ans d’expérience dans l’interconnexion des métropoles, contribuant à trouver des réponses collectives aux problèmes communs rencontrés par les grandes villes du monde pour améliorer leur gouvernance métropolitaine. Actuellement, le réseau compte plus de 140 membres », a déclaré le maire à propos de l’importante association.

Lors de la réunion de ce lundi et après un consensus entre tous les membres, Une présidence alternative a été approuvée entre la ville de Guangzhou, en Chine, qui présidera l’organisation de 2021 à 2022, et Bogotá, qu’elle dirigera, dirigée par la maire Claudia López. de juin 2022 à décembre 2023.

En outre, l’Assemblée a nommé le Conseil d’administration qui sera composé des villes de Bogotá et de Guangzhou en alternance à la présidence, et pour Berlin, Barcelone, la Province du Gauteng, Téhéran, Montréal et Montevideo qui agiront en tant que coprésidents. Au cours de la réunion, les secrétaires régionaux et le nouveau secrétaire général ont également été sélectionnés.

«Nous sommes très attachés au programme metropolis® pour partager nos expériences et nos apprentissages afin de continuer à comprendre comment nous pouvons collaborer de manière plus directe avec les villes. Nous tisserons des liens de coopération plus directs entre nos métropoles et avec les organisations internationales, nous continuerons à travailler sur cet agenda de soins et la construction d’une nouvelle qualité de vie. Nous travaillerons pour un programme post-Covid très vert qui donne la priorité à la durabilité environnementale et renforce l’engagement à atténuer l’adaptation au changement climatique», A assuré le maire de Bogotá.

Le bureau du maire a indiqué que dans le cadre des paris sur la présidence de metrópolis®, la capitale de la Colombie cherchera à continuer à renforcer le positionnement des grandes villes du monde et du réseau.

“En tant qu’association mondiale, en métropole, il est de notre responsabilité d’inspirer et d’impliquer nos membres pour construire des villes plus inclusives, durables et participatives”a déclaré le maire via le compte Twitter du bureau de district des relations internationales.

Il visera également à «transformer le réseau en plaque tournante des grandes métropoles mondiales pour partager des expériences et se mobiliser, pour avancer vers une reprise post-pandémique axée sur le Programme 2030 et le développement vert».

Avec la présidence de Bogotá un leadership renouvelé est attendu de l’expérience contributive d’une ville du sud global.

Cette nomination fait de la mairesse Claudia López la première femme latino-américaine à être présidente de Metropolis®.

La désignation rejoint d’autres postes de leadership que la ville occupe déjà dans les espaces internationaux. Par exemple, en mars de cette année, López a été nommé vice-président régional du réseau C40 Leadership Cities Group avec le maire de Buenos Aires.

Cette association a permis de promouvoir l’agenda vert à travers des initiatives telles que Dialogues pour l’action climatique dans les villes d’Amérique latine dans le contexte post-Covid-19.

Aussi, en octobre dernier, le maire a été nommé vice-président du Centre ibéro-américain de développement urbain (CIDEU).

