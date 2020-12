Le système de transport public apporte des particules polluantes à l’intérieur de ses véhicules REUTERS / Luisa Gonzalez

Le résultat découle d’une analyse comparative entre les transports publics de Bogotá (Transmilenio) et Medellín (métro), réalisée par le Université nationale de Colombie et publié dans son journal numérique Unperiodico, qui garantit que les Bogotans sont dix fois plus exposés à l’inhalation de particules nocives que les habitants de Medellin.

De plus, l’étude a produit un autre résultat inquiétant concernant la santé des citoyens dans les systèmes publics: la concentration de ces particules, ainsi que d’autres agents polluants, à l’intérieur des véhicules de service public dépasse les limites d’exposition quotidienne maximale établi par l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Pas d’air pur à respirer

La dite particules PM2,5 c’est la cause de la mort prématurée de 4 millions de personnes chaque année. L’OMS attribue ces décès à l’exposition d’individus à des particules, aussi bien solides que liquides, poussières, cendres, suies, particules métalliques, ciment, pollen, présentes dans l’atmosphère.

C’est pourquoi la même entité a conçu une échelle de trois catégories pour mesurer le niveau d’exposition à ces particules, et ainsi déterminer l’impact subi par les citoyens.

Ceux-ci sont: matériau avec une granulométrie supérieure à dix microns; inférieur ou égal à dix microns (PM10); et les moins de 2,5 microns, appelé PM2,5. Cette dernière, objet central de l’étude, est la plus dangereuse car elle est directement responsable des maladies cardiovasculaires et respiratoires, et du cancer du poumon.

Pour l’étude, des échantillons ont été prélevés sur les lignes principales de Calle 80, Caracas, Autopista Norte, Norte-Quito-Sur (NQS) et Calle 26 à Bogota; à Medellín, les analyses ont été effectuées en le système de transport intégré Valle de Aburrá (sitva) et le métro, le Metrocable et le tram (électrique) et le Metroplús brt, ce dernier est un véhicule fonctionnant au gaz naturel comprimé.

Les résultats ont déterminé que le niveau d’exposition des citoyens est influencé par des facteurs tels que: l’âge de l’autobus, le type de véhicule, ainsi que les types de routes, la distance entre les bus et d’autres véhicules tels que les camions, les taxis et les particuliers, entre autres.

Dans le cas de Bogotá, ces types de facteurs sont concluants au regard des résultats présentés par l’étude. Il Un exemple est l’Avenida Caracas, dont l’environnement fermé pour la circulation fournit peu de ventilation à l’intérieur de ses rues et son trafic, occupé par tous les types de véhicules, qui émettent des polluants, ont un impact négatif sur les citoyens.

Des personnes portant des masques de protection en raison de l’épidémie de coronavirus en cours (COVID-19) sont vues à l’intérieur d’un bus TransMilenio après que le bureau du maire a mis fin à la quarantaine à Bogota, en Colombie, le 27 août 2020. REUTERS / Luisa Gonzalez

L’étude conclut que non seulement la matière polluante affecte l’air que les citoyens de Bogota respirent à l’intérieur des articulations articulées, mais qu’elle met également en évidence des facteurs exogènes, qui doivent être pris en compte par l’administration, à savoir: l’urbanisme et la distance entre les véhicules pour garantir meilleure circulation de l’air dans les rues.

Ennemi silencieux

La concentration quotidienne maximale de PM2,5 à laquelle une personne peut être exposée est de 25 microgrammes par mètre cube.

Selon les chiffres présentés par l’Université nationale, à Bogotá, il est de 300 microgrammes par mètre cube; à Medellín, il atteint à peine 50 microgrammes par mètre cube.

Ce qui est inquiétant dans l’affaire Medellín, c’est que son chiffre atteint le maximum stipulé par l’OMS, c’est pourquoi les autorités environnementales prennent des mesures en la matière.

