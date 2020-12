Le groupe jihadiste nigérian Boko Haram a publié jeudi une vidéo qui semble montrer plusieurs des plus de 300 étudiants enlevés vendredi dernier. dans une école secondaire du nord-ouest du pays africain.

Dans la vidéo, d’une durée de six minutes et demie, les ravisseurs apprennent aux enfants – certains pleurent – et s’assurent qu’ils sont en bonne santéSelon le portail d’information local HumAngle, qui a obtenu la bande et se spécialise dans ces types de conflits.

«Nous avons été capturés par le gang Abu Shekau (Abubakar Shekau est le chef de Boko Haram). Certains d’entre nous ont été tués “dit l’un des enfants, visiblement en détresse, en anglais et en haoussa (une langue parlée dans le nord du Nigeria), tandis qu’une voix se fait entendre en arrière-plan qui semble lui dire quoi dire.

Le garçon exhorte également le gouvernement nigérian à conclure un accord avec les ravisseurs et déconseille le recours à la force militaire pour tenter de les sauver.

L’élève apparaît entouré de des dizaines d’enfants couvert de poussière et apparemment dans une zone forestière.

Abubakar Shekau parler à la fin de la vidéo et note que de nombreuses personnes pensaient qu’il mentait lorsque cette semaine l’enlèvement d’écoliers a été attribué dans un audio.

“Même si je n’avais rien dit, voici mes gens qui parlent et voici vos garçons qui parlent aussi.”déclara le terroriste.

Boko Haram a revendiqué mardi la responsabilité de l’enlèvement, où plus de 300 élèves de l’école secondaire des sciences du gouvernement, une école de garçons située dans la ville de Kankara, ont été enlevés.

Usama Aminu, un étudiant de 17 ans qui a échappé aux ravisseurs, lors d’un entretien à Kankara, au Nigéria (AP / Sunday Alamba)

L’annonce a fait de l’enlèvement des étudiants la première grande opération du groupe dans le nord-ouest du Nigéria, car il a tendance à concentrer ses attaques sur le nord-est du pays, d’où il vient.

Bien que les autorités aient affirmé avoir entamé des négociations avec les ravisseurs, les djihadistes ont insisté sur le fait qu’ils n’avaient ni demandé ni fixé de conditions pour la libération des étudiants.

Les djihadistes devraient exiger le paiement d’une rançon et la libération de certains de leurs membres de la garde des forces de sécurité, d’après les experts.

Les autorités ont initialement attribué l’incident à des bandits armés qui attaquent fréquemment à Katsina et dans d’autres États du nord-ouest.

Le hashtag est devenu populaire sur les réseaux sociaux nigérians #BringBackOurBoys («Ramenez nos garçons»), dans une allusion claire à la campagne internationale «Ramenez nos filles» utilisée après l’enlèvement en 2014 de 276 mineurs dans un internat de Chibok – nord-est du Nigéria – aux mains de Boko Haram.

À ce jour, on ne sait toujours pas où se trouvent au moins 112 de ces filles.

Le chef de Boko Haram, Abubakar Shekau, dans une vidéo non datée obtenue en 2018 (Boko Haram / Sahara Reporters via REUTERS)

Boko Haram a été créée en 2002 à Maiduguri (capitale du nord-est de l’État de Borno) par le chef spirituel Mohamed Yusuf dénoncer l’abandon du nord du pays par les autorités.

À l’époque, il menait des attaques contre la police nigériane, représentant l’État, mais depuis que Yusuf a été tué par des agents en 2009, le groupe est entré dans une spirale de radicalisation.

Depuis lors, le nord-est du Nigéria est dans un état de violence causé par Boko Haram, qui vise à imposer un État de cour islamique au Nigéria, un pays à majorité musulmane dans le nord et à majorité chrétienne dans le sud.

Pendant votre campagne le groupe a tué plus de 27 000 civils et causé près de deux millions de personnes déplacées, selon l’ONU.

