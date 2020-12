Bolívar a repris ce vendredi la direction du tournoi Apertura 2020 de football bolivien, avec une victoire 3-2 à domicile contre le Real Potosí, et maintient un combat acharné avec son rival The Strongest pour le titre de champion, à trois dates restantes. .

L’Académie a battu avec deux buts de son meilleur buteur, l’Argentin Marcos Riquelme, qui est l’autre leader du tableau des buteurs avec 20 buts, escorté par le Colombien Jair Reinoso de The Strongest avec 17. Le troisième but de la victoire était Diego Bejarano l’a fait.

Bolívar a 45 points en 23 matchs, escorté par The Strongest et Always Ready, tous deux avec 44 points. Cependant, la lutte pour la première position a été concentrée entre «l’Académie» et le «Tigre de Achumani» et Always Ready se cache plus loin derrière.

Always Ready, dirigé par l’Argentin Omar ‘Turco’ Asad, a battu Palmaflor 4-0 sans pitié et a égalisé The Strongest sur la table.

Dans d’autres matchs à ce jour, Aurora a battu San José 2-0 et Guabirá a battu Blooming 2-1.

Ce samedi il y aura une pause dans le tournoi qui se déroulera tout au long du mois de décembre à marches forcées, après son redémarrage après une longue pause depuis mars en raison de la pandémie de coronavirus.

Dimanche, sept matchs permettront de dessiner si une équipe ressemble plus à un champion.

Le tournoi bolivien attribuera quatre billets pour la Copa Libertadores et quatre autres places pour l’Amérique du Sud. Il doit se terminer jeudi 31 prochain.

Positions:

Pts J G E P Gf Gc

1. Bolívar 45 23 14 3 6 56 26

2. Les plus forts 44 23 14 2 7 58 31

3. Toujours prêt 44 23 14 2 7 55 28

4. Royal Pari 42 23 13 3 7 37 31

5. Wilstermann 38 23 11 5 7 33 24

6. Guabirá 35 23 11 2 10 32 37

7. Floraison 35 23 11 2 10 31 37

8. National 33 23 9 6 8 30 31

9. Palmaflor 33 23 10 3 10 26 28

10. Est 27 23 8 3 12 35 46

11. Real Potosí 22 23 6 4 13 32 51

12. San José 22 23 6 4 13 26 46

13. Real Santa Cruz 21 23 6 3 14 31 56

14. Aurore 19 23 5 4 14 22 32

jac / ll