Bolívar a battu l’Argentin Lanús 2-1 ce mercredi lors du match aller des huitièmes de finale de la Coupe d’Amérique du Sud 2020 disputée au stade Hernando Siles de La Paz (3850 m d’altitude).

Marcos Riquelme avec une tête à 45 minutes et Luis Haquin, à 86 ans, a marqué les buts de l’Academia de La Paz. Tomás Belmonte, à 32 ans, avait mis le «grenat» en tête.

Le jeu avait deux visages. La première étape avec la domination absolue mais improductive de Bolívar et une équipe argentine rétractée. La seconde mi-temps a présenté un Lanús plus ambitieux qui a avancé des lignes compliquant le départ des locaux, qui sont sortis plus désordonnés.

Le match retour de cette clé se jouera le 2 décembre en Argentine.

Le vainqueur affrontera en quarts de finale le vainqueur de la clé entre Independiente d’Argentine et Fénix d’Uruguay.

– Domaine de La Paz –

Bolívar a pressé dès le début du match et est devenu le dominateur net du set avec de fréquentes incursions sur le but de la visite. A 2 minutes, le côté céleste de Diego Bejarano a servi un ballon au-dessus de la zone qui s’est refermée et a mis le gardien Lautaro Morales en difficulté.

Le match était un monologue et s’est joué entièrement sur le terrain de l’équipe «grenat», dont la défense a produit plus d’une douzaine de corners en seulement 20 minutes de jeu.

Les célestes n’ont pas donné de trêve au rival dont la seule option était les balles qui ont fini par mourir dans l’arrière bolivien.

Cependant, malgré la domination, le jeu de l’Académie bolivienne n’a pas réussi à réaliser les nombreuses opportunités de but générées et conjurées par Morales ou par la défense argentine dense.

– Leçon d’efficacité –

Lorsque Bolívar a attaqué le plus, la visite a ouvert le score. A 32 minutes, Tomás Belmonte a profité de la faible marque bleu clair pour diriger un magnifique service central venant de la droite d’Alexandro Bernabei. Une leçon de pragmatisme car c’était la première incursion directe de Lanús.

Après le but, les grenats gagnaient en confiance, progressaient dans les rangs et équilibraient les actions avec des éclairs de danger.

Dans les affres de la première mi-temps, Bolívar a atteint l’égalité grâce à son buteur, l’Argentin Marcos Riquelme, qui à la 45e minute a dirigé un corner envoyé par le capitaine Juan Carlos Arce.

– Une autre attitude –

La dynamique du jeu a changé en seconde période. Lanús est entré avec une disposition plus ambitieuse. Il a détecté les lacunes de l’arrière céleste et des lignes avancées pour exercer une plus grande pression sur les locaux, bloquant leurs sorties.

Le stratège bolivarien Wálter Flores a arrangé les revenus du jeune buteur Víctor Abregó et Anderson Cruz avec l’intention de les transformer en facteurs de déséquilibre.

Au fur et à mesure que l’ensemble progressait, la nervosité des habitants qui manquaient de la précision nécessaire pour se convertir augmentait. Les sociétés entre Arce, Saavedra et Riquelme étaient aussi gelées que la nuit de La Paz.

L’âme est revenue dans le corps de Bolívar à la 86e minute avec une autre tête «miraculeuse», cette fois du défenseur Luis Haquim.

Dans le temps additionnel, les locaux ont marqué le même qui, bien qu’initialement validé par l’arbitre, a fini par être annulé par le VAR qui a interprété que l’attaquant bleu Vladimir Castellón avait touché le ballon avec son bras.

Dans l’épilogue même du set, Leonel Di Placio a été expulsé pour avoir accumulé des cartons jaunes.

