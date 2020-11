11/09/2020 Le maire de Madrid, José Luis Martínez Almeida, à son arrivée à la célébration de la messe en l’honneur de Santa María la Real de la Almudena dans la cathédrale du même nom, à Madrid, (Espagne), le 9 novembre 2020. Après l’Eucharistie, il y aura un acte à la porte principale du temple avec la Vierge de la Almudena, puisque cette année elle ne pourra pas sortir en procession. En raison également de la crise de Covid-19, il n’a pas été possible de célébrer sur la Plaza Mayor en raison de restrictions de capacité. POLITIQUE Ricardo Rubio – Europa Press

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

Le porte-parole national du PP, José Luis Martínez-Almeida, a qualifié ce mardi de “surréaliste” que l’exécutif de Pedro Sánchez “vend que ce que le vice-président Iglesias fait en Bolivie est en dehors du gouvernement”.

«Le problème est qu’en réalité, ils ne peuvent pas dire que ce que fait Pablo Iglesias est en dehors du gouvernement. Il est surréaliste qu’ils vendent un vice-président pour aller en Bolivie, signent un document grotesque, éclipsant quelque peu le roi, et ils disent non cela n’a rien à voir avec le gouvernement », a-t-il déclaré à la presse lors de sa visite à Spanish Aviation à l’occasion des travaux de stationnement dissuasifs.

Lors du voyage, qui a eu lieu le week-end dernier, le roi était accompagné d’Iglesias et du ministre des Affaires étrangères, Arancha González Laya, et pendant le cours, le deuxième vice-président a tenu une réunion avec les candidats aux élections présidentielles de l’Équateur et Pérou et ont signé la «Déclaration de paix», dans laquelle ils placent le «coup d’extrême droite» comme la principale menace à la démocratie et à la paix sociale. Le document est également signé par Arce lui-même et le président en Argentine, Alberto Fernández, ainsi que les anciens présidents Evo Morales (Bolivie), Rafael Correa (Équateur), Dilma Rousseff (Brésil), Alexis Tsipras (Grèce) et l’ancien président du gouvernement. José Luis Rodríguez Zapatero.

Martínez-Almeida estime que les Espagnols méritent “plus de rigueur, plus de respect”, et qu ‘”ils vous le diront dans un instant assez”. Il a rappelé qu’il y a 5 ans, Pedro Sánchez “avait déclaré que s’il avait Iglesias au gouvernement, il ne pourrait pas dormir, qu’il allait criminaliser la convocation d’un référendum”.

“Un an plus tard, nous savons qu’il n’a aucun problème à gouverner avec Iglesias, et qu’il s’agit désormais d’abaisser la peine du crime de sédition pour obtenir au plus vite que ceux qui ont porté le coup contre la démocratie partent au plus vite”, a-t-il conclu. .