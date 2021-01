14/09/2020 Images du développement du projet ‘Renforcement des communautés guaraní de Kereimbarenda, Ingre et Guakareta, département de Chuquisaca (Bolivie), POLITICA ESPAÑA EUROPA MURCIA SOCIEDAD GOBIERNO REGIONAL

Le conseil municipal de Cordoue a approuvé une contribution de quelque 44000 euros de subvention au Fonds andalou des municipalités pour la solidarité internationale (Famsi) pour la mise en œuvre du projet “ Amélioration de la qualité de vie de la population du département de Chuquisaca (Bolivie) dans le cadre du covid -19, garantissant la qualité, la quantité et la sécurité du service d’eau potable ».

Selon l’accord de collaboration, signé avec l’adjointe au maire pour la solidarité, Eva Contador (PP), et consulté par Europa Press, le but du projet est “d’améliorer la qualité de vie et les conditions sanitaires de la population de Chuquisaca en augmentant la couverture de l’approvisionnement en eau potable pour la consommation humaine “.

En ce sens, il s’agit de “garantir l’approvisionnement en eau potable dans les municipalités du département de Chuquisaca par le pompage de l’eau de puits profonds qui améliorent la sécurité du service d’eau dans le cadre du covid-19, ainsi que son qualité et quantité”.

À cet égard, le projet financé a une période d’exécution de 12 mois et sa période d’exécution va du 1er décembre 2020 au 30 novembre 2021.

Dans ce cadre, il cherche à renforcer et accompagner les axes de travail déjà initiés par les institutions boliviennes, et plus particulièrement par le gouvernement départemental et les municipalités. En particulier, cette initiative vise à poursuivre un processus de travail qui est déjà mené “avec succès” dans la municipalité de Sucre et dans d’autres municipalités de Chuquisaca telles que Monteagudo et Camargo, et qui comprend des investissements en équipements, des échanges d’expériences entre gouvernements locaux, assistance technique et formation par les pairs.

IMPACT DU CHANGEMENT CLIMATIQUE

Dans le même ordre d’idées, il est indiqué que «la Bolivie est soumise à un fort impact des effets du changement climatique, en particulier sur le régime pluviométrique de la région, qui a été considérablement réduit ces dernières décennies». Cela a affecté la capacité d’accéder à l’eau potable «de manière stable, garantie et sûre par des secteurs importants de la population, conditionnant également l’accès à l’eau à des fins industrielles et agricoles».

L’insuffisance des infrastructures et le manque de politiques d’économies et d’efficacité adéquates, ainsi que la nécessité d’améliorer la gestion de l’eau sont «aggravés par l’impact du changement climatique». Ces dernières années, différents niveaux de gouvernement ont lancé des initiatives pour rechercher des alternatives à la capture des eaux de surface comme source de ressources en eau, en lançant un plan d’accès aux eaux souterraines et en forant des aquifères.

Cela a conduit à un plan de forage de puits sur tout le territoire par le gouvernement central et les administrations départementales, conduisant à l’exploitation de puits aux collectivités locales pour approvisionner la population, avec l’installation de matériel de pompage. , ainsi que la maintenance de ceux-ci.

Cependant, il est souligné que «le manque de ressources pour entreprendre ces tâches de la part de nombreux gouvernements locaux a conduit au fait que ces puits n’ont pas été utilisés correctement et qu’ils n’ont donc pas été en mesure de couvrir les besoins en eau potable de manière continue. et garanti, de secteurs importants de la population dans les zones rurales “.

En outre, ils soulignent que << l'accès à l'eau potable, déjà un droit humain fondamental en soi et une garantie de tout projet de développement humain, revêt une importance particulière dans la situation actuelle en raison de l'impact de la pandémie de Covid-19 >>, étant donné que «son absence entrave les mesures de prévention, ainsi que des soins de santé adéquats pour la population».

GRANDES ÉTAPES

Dans le département de Chuquisaca, de grands progrès ont été réalisés au cours des dernières décennies en matière d’accès à l’eau potable pour la population. Le pourcentage de personnes disposant de services d’eau potable est passé de 33% de la population en 1960 à 85% en 2018, principalement dans les municipalités rurales, ce qui laisse encore 15% de la population sans ledit service. Mais le processus de sensibilisation de la population est encore «faible» quant à l’utilisation efficace de cette ressource.

En outre, il est indiqué que le département de Chuquisaca a des indicateurs de pauvreté et de développement humain “inférieurs à la moyenne bolivienne”, bien que ces dernières années il y ait eu une amélioration de ces indicateurs, il continue de faire partie des départements à faible développement humain. Ceci est «particulièrement prononcé dans la zone rurale du département, au-delà de la capitale Sucre, où est précisément projetée cette intervention».

Pour toutes ces raisons, «l’opportunité et la pertinence de ce projet sont mises en évidence, au regard de son intérêt social et de son adaptation au plan municipal de paix et de solidarité, et peuvent faire l’objet d’une concession directe», conformément aux dispositions de l’ordonnance générale sur les subventions du Consistoire.

Sans surprise, le projet comporte un objectif de “renforcement de la politique publique de coopération des entités locales”, qui fait partie des objectifs communs de Famsi, dont le siège est dans la capitale de Cordoue, et du Département de la coopération du Consistoire.